Greg LeMond herstelt goed van leukemie: “Ik kan weer dingen doen”

Greg LeMond (61) herstelt goed van leukemie. De drievoudig winnaar van de Tour de France voelt zich naar eigen zeggen beter dan hij zich in jaren heeft gevoeld. “Ik kan weer dingen doen”, vertelt hij aan Velo.

“Ik ben erg optimistisch nu. Het had veel erger kunnen zijn. Sommige mensen die leukemie hebben gaat het veel slechter af, dus ik hoef geen medelijden”, aldus LeMond.

“Het geneesmiddel dat ik gebruik, Tasigna, werk supergoed. De geneeskans bij kanker is tegenwoordig 80 tot 90 procent en ik denk dat ik bij die 90 procent behoor. Mijn lichaam reageert erg goed op het medicijn.”

Het betekent dat LeMond weer dingen kan gaan doen. Dat is wel eens anders geweest bij de Amerikaan, vertelt hij. “Ik kon op een gegeven moment niet echt meer met mensen praten omdat ik zo moe was. De jaren daarvoor had ik al steeds minder energie.”

“Nu heb ik weer energie”, sluit hij af. “Ik kan weer normaal denken. Dus het gaat allemaal goed.”