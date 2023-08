dinsdag 22 augustus 2023 om 11:03

Letterlijke en figuurlijke kater voor niet geselecteerde Luke Rowe: “Er was een beetje woede”

Luke Rowe zal dit jaar voor het eerst sinds 2012 geen grote ronde rijden. De 33-jarige Brit, die ook niet van start ging in de Giro en Tour, is door zijn ploeg INEOS Grenadiers niet geselecteerd voor de Vuelta a España. In Watts Occuring, een podcast van hemzelf en Geraint Thomas, liet hij zijn teleurstelling blijken. “Eerlijk gezegd ben ik er fucking ziek van”, klonk het.

“Ik ben all in gegaan voor deze Vuelta, maar heb de selectie niet gehaald”, aldus Rowe. “De laatste vier maanden heb ik alleen maar hier naartoe gewerkt. Ik heb gekoerst, heb goede wedstrijden gereden, goed getraind en alle signalen wezen de juiste richting op. Misschien was ik naïef, misschien dacht ik dat ik er dichterbij was dan ik in werkelijkheid was.”

“Als ze je bellen, is je eerste reactie: verdomme… En een beetje woede. Ik zei tegen Cath (zijn vrouw, red.): ‘Ik ga naar de koelkast, open een fles wijn en ga die opdrinken.’ Nou ja, met haar, ik ging dat ding niet helemaal in mijn eentje opdrinken. Daarna ben ik uitgegaan in de stad. Ik kwam vroeg in de ochtend terug, had een dag lang een kater en de volgende middag dacht ik: dat was het het, het is gebeurd, nu gaan we weer verder.”

Het doet Rowe nog steeds pijn dat hij niet naar de Vuelta gaat, maar hij heeft ook begrip voor de keuze van de ploegleiding. “Weet je, ze hebben acht geweldige jongens daar”, aldus de routinier.