Leonie Bentveld wint Tsjechische cross bij juniores, Michael Boros bij de mannen

Leonie Bentveld heeft in Tsjechië een overwinning geboekt in de Toi Toi Cup-wedstrijd in Veseli nad Luznici. De 17-jarige Nederlandse van Pauwels Sauzen-Bingoal was in de juniorencategorie duidelijk de beste. Bij de elite-mannen ging de zege naar Michael Boros.

Bentveld was na een cross van ruim 44 minuten een halve minuut sneller dan thuisrijdster Katerina Hladikova. Het podium werd gecompleteerd door Eliska Hanakova. Voor de Friezin is het haar eerste UCI-overwinning van het seizoen 2021-2022. Onlangs won Bentveld zilver op het EK veldrijden bij de juniores en werd ze tweede bij de Wereldbeker Tábor in haar leeftijdscategorie.

Thuiszeges bij de elites

Bij de elite-vrouwen ging de overwinning in Veseli nad Luznici (UCI C2) naar de Tsjechische Kristyna Zemanova, voor de Amerikaanse Raylyn Nuss en haar landgenote Pavla Havlikova. Ook bij de elite-mannen was er een thuiswinnaar voor de Tsjechen: Michael Boros versloeg Marek Konwa uit Polen in een direct duel. Tomas Paprstka kwam als derde over de streep.