zondag 3 december 2023 om 15:18

Leonie Bentveld verrast met derde plaats: “Wel van gedroomd, maar zeker niet verwacht”

Dat Lucinda Brand vandaag wist te zegevieren in de Wereldbeker van Flamanville, is geen verrassing. Dat Leonie Bentveld vandaag als derde over de streep kwam, stond niet meteen in het script. De nog altijd maar 19-jarige Nederlandse had dit zelf ook niet verwacht.

In de schaduw van de absolute toppers is Leonie Bentveld bezig aan een zeer constant seizoen. Ze is inmiddels een vaste waarde in de top-10, maar zondag deed de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal er nog een schepje bovenop in het Franse Flamanville. Bentveld eindigde na een zeer sterke cross namelijk als derde, achter winnares Lucinda Brand en de Luxemburgse Marie Schreiber.

Voor de piepjonge Bentveld is het haar eerste podiumplaats in een klassementscross bij de elitevrouwen. “Dit is zeer verrassend. Ik had hier wel van gedroomd, maar zeker niet verwacht”, waren haar eerste woorden in het flashinterview. “Ik voelde me vandaag wel zeer sterk. Een jaar geleden pakte ik hier, in Flamanville, de eindzege in de Wereldbeker voor junioren. Ik heb dus goede herinneringen aan deze plek.”

“Het parcours ligt me ook goed en ik keek dan ook echt uit naar deze cross. Dat heeft zeer goed uitgepakt”, aldus Bentveld, die zelfs nog even uitzicht had op de tweede plek. “In de derde ronde kwam ik bij Schreiber, maar ik was toen al te blij met een derde plek. Ik reed misschien wel iets te veilig, aangezien ik ook bezig was met de leiderstrui in de U23-wereldbeker.”

Bentveld kende dus een zeer goede dag, maar snakt ook wel naar wat (relatieve) rust. “Ik merkte tijdens de cross ook wel dat ik toe ben aan een weekje Spanje, na een lastige eerste seizoenshelft.”