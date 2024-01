zondag 14 januari 2024 om 15:13

Leonie Bentveld prolongeert beloftentitel op NK veldrijden

Video Leonie Bentveld is opnieuw Nederlandse kampioene veldrijden bij de U23-vrouwen geworden. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam in Hoogeveen als zesde over de streep en was daarmee de beste belofte. Bentveld dirigeerde tijdens de cross Lauren Molengraaf en Mirre Knaven naar de plaatsen twee en drie.

“Voor iedereen was het een verwachte titel, maar de wedstrijd moet altijd nog verreden worden”, zegt Bentveld na afloop van de cross tegen WielerFlits. “Ik heb een goed seizoen, dus ik wist dat het er normaal wel in zou zitten om te winnen. Maar het materiaal moet het houden, je moet geen pech houden en niet vallen. Als je hier een slechte dag hebt, kom je ook niet ver. Het moet allemaal nog maar gebeuren.”

Bentveld gaat zich in Spanje voorbereiden op het WK Veldrijden, waar ze als mogelijke titelkandidaat geldt. “Na een weekje Spanje doe ik nog twee wereldbekers, het doel is om de leiderstrui bij de beloften te behouden. Het gaat het hele seizoen al goed, dus ik ga gewoon doen wat ik anders doe. Ik hoop op een goede dag daar en dat het parcours er goed bij ligt.”