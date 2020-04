Leo van Vliet heeft ‘goede hoop’ op Amstel Gold Race in najaar 2020 zondag 19 april 2020 om 15:12

Leo van Vliet krijgt vanuit de top van de wielerwereld steeds meer informatie dat de Amstel Gold Race een plek krijgt op de nieuwe kalender voor 2020. Dat heeft de koersdirecteur van de Nederlandse klassieker gezegd tegen de NOS. “Ik durf te zeggen dat we erbij gaan horen”, vertelt hij.

“Er is al gesproken over data, ook vroeg op de kalender”, aldus Van Vliet, die ook realistisch is over de beslissingen van de UCI. “Als ze een nieuwe kalender maken, gaan ze daarna niet meer schuiven. Ik heb goede hoop en ook informatie dat het gaat lukken.”

Een datum in oktober ziet de voormalig profwielrenner wel zitten. “Oktober, dat zou over een half jaar zijn? Dat zou het meest ideale zijn”, lacht Van Vliet. De koersdirecteur weet dat de Amstel Gold Race eerst af moet wachten op welke data de vijf monumenten ingedeeld worden. “Wij hebben respect voor de monumenten, maar doen zeker mee.”

Grote rondes en monumenten

Afgelopen week werden de eerste schetsen van een hernieuwde wielerkalender voor mannen bekend. De Tour de France is gepland van 29 augustus-20 september, gevolgd door het WK wielrennen. De Giro d’Italia zou dan in oktober verreden worden, gevolgd door de Vuelta a España.

Voor de vijf monumenten zijn mogelijke data uitgelekt: Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix in augustus en ‘de Ronde’, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije in oktober.