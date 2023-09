zaterdag 2 september 2023 om 19:27

Lenny Martinez verliest rode trui, maar wil strijden voor het wit: “Volgende stap is die trui te verdedigen”

Lenny Martinez heeft in totaal twee dagen mogen genieten van zijn rode droom. De jonge Fransman in dienst van Groupama-FDJ kreeg het lastig op de Xorret de Catí in de finale van de achtste etappe. Hij verloor een dikke minuut op de nieuwe leider Sepp Kuss. “Vooraan zijn het kampioenen”, vertelt de 20-jarige Martinez na de finish.

“Witte trui en derde in het algemeen klassement, dat is toch niet verkeerd”, reageert Lenny Martinez op het verlies van zijn rode trui. “Ik had de rode trui graag zo lang mogelijk willen behouden, maar je moet ook een beslissing nemen. Vooraan staan ​​hele grote renners die al dagen heel hard rijden en heel erg hard de laatste klim op reden. Ik ben niet zo ver gefinisht. Slechts op 1 minuut afstand. Het doel is om niet te veel tijd te verliezen, maar als ik tijd verlies, is dat normaal. Vooraan zijn het kampioenen.”

Al vroeg op de Xorret de Catí kwam de drager van de rode trui in de problemen. Met hulp van Michael Storer wist de Fransman de schade te beperken en zijn eigen tempo te rijden. Een voorlopig derde plek in het algemeen klassement bleek het hoogst haalbare. De Fransman blijkt snel de knop om te kunnen zetten. “De volgende stap is om altijd voor het algemeen klassement te spelen en de witte trui te verdedigen door elke dag scherp te zijn.”