woensdag 6 september 2023 om 08:53

Lenny Martinez opgelucht na tijdrit: “Was echt bang om mezelf op te blazen”

Lenny Martinez verloor dinsdag dan wel twee minuten in de Vuelta-tijdrit in en rond Valladolid, toch was de jonge Fransman na afloop vooral opgelucht. “Het was echt zwaar en ik beschikte niet over veel power, maar toch verloor ik niet veel tijd”, aldus de renner van Groupama-FDJ.

Martinez staat te boek als een zeer goede klimmer, maar tijdrijden is niet zijn specialiteit. Dat bleek dinsdag ook wel in de individuele tijdrit van de Vuelta a España. De 20-jarige Fransman kwam uiteindelijk niet verder dan een dertigste plaats in Valladolid, op 2:29 van ritwinnaar Filippo Ganna. Maar nog belangrijker: op Remco Evenepoel, de eerste klassementsrenner in de daguitslag, verloor hij 2:13.

Toch keek de kopman van Groupama-FDJ tevreden terug op zijn chronoproef. “Ik was namelijk echt bang om mezelf op te blazen, zeker omdat ik me niet echt goed voelde. Ik verlies nu twee tot tweeënhalve minuut op de wereldkampioen tijdrijden (doelt op Evenepoel, red.), dat is heel normaal voor een klimmer van vijftig kilo. Ik dacht echt dat ik nog veel slechter zou presteren, dus uiteindelijk is het een positieve tijdrit.”

Nicolas Boisson, een van de ploegleiders van Groupama-FDJ in de Ronde van Spanje, is zeer tevreden over het optreden van Martinez. “Ik denk dat hij een zeer goede prestatie heeft neergezet. Hij heeft niet veel tijd verloren. Om iets meer dan twee minuten te verliezen op Evenepoel in deze specifieke tijdrit, is echt heel goed. Niet alleen qua resultaat, maar zijn tijdrit was ook op technisch vlak geweldig. Hij bleef tot het einde vrij stabiel op zijn fiets zitten.”

Ontdekkingstocht

Martinez zakt wel twee plaatsen in het klassement, maar staat na tien ritten nog wel altijd vijfde in de voorlopige rangschikking, op 2:02 van leider Sepp Kuss. “Lenny is deze Vuelta aan het ontdekken hoe je een klassement kunt rijden, en wat er allemaal bij komt kijken. Als het op een dag helemaal misgaat, dan is dat maar zo. Hij zal tot het einde blijven vechten”, geeft Boisson nog mee.