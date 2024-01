vrijdag 26 januari 2024 om 17:49

Lennert Van Eetvelt zorgt voor eerste Belgische zege in 2024: “Ik ben vaak sneller dan andere klimmers”

Lennert Van Eetvelt is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. De jonge renner van Lotto Dstny versloeg Aleksandr Vlasov en Brandon McNulty in de Trofeo Serra Tramuntana na een sterke koers. “Ik had de finale op voorhand verkend”, vertelde hij na afloop aan Het Nieuwsblad.

Van Eetvelt zag flink af toen Vlasov aanviel op de laatste gecategoriseerde beklimming van de dag, maar kon – door voor zijn eigen tempo te kiezen – toch nog de aansluiting maken bij de Rus en McNulty. Daarna reden de drie elkaar niet meer los, waarna ze het in een sprint uitvochten. “Ik kende Vlasov en McNulty natuurlijk, ze zijn erg sterk. Maar in een sprint met klimmers weet ik dat ik niet langzaam ben.”

“Ik ben vaak sneller dan andere klimmers, dus ik begon met vertrouwen aan mijn sprint. Ik ben erg blij dat ik van deze twee sterke mannen heb kunnen winnen”, aldus Van Eetvelt. “Ik moet toegeven dat ik gisteren de finale heb verkend. Vorig jaar moest ik in de twintigste etappe van de Vuelta ook sprinten met een klein groepje en werd ik pas vierde. Ik kende de finale niet en die fout wilde ik nu niet maken, dus heb ik een verkenning gedaan zodat ik wist hoe ik de zaken moest aanpakken. Dat was een groot voordeel.”

Supergoede dag

In de eerste wedstrijd van de Challenge Mallorca, de Trofeo Calvià, kwam Van Eetvelt ook al in actie. Daar deed hij echter niet mee om de prijzen. “Afgelopen woensdag voelde ik al dat mijn vorm goed was, maar het resultaat was slecht. Ik maakte in de wedstrijd namelijk een paar fouten. Vandaag ging alles goed. Ik heb een supergoede dag gehad, had geluk aan mijn zijde en ik moet toegeven dat ik beter klim dan vorig jaar. In de winter ben ik veel verbeterd.”