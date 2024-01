vrijdag 26 januari 2024 om 15:43

Lennert Van Eetvelt klopt Aleksandr Vlasov en Brandon McNulty in Trofeo Serra Tramuntana

Lennert Van Eetvelt heeft de Trofeo Serra Tramuntana op zijn naam geschreven. De Belgische renner renner van Lotto Dstny klopte Aleksandr Vlasov en Brandon McNulty in een sprint met drie. De drie waren weggereden op de laatste gecategoriseerde beklimming van de dag.

Vrijdag was het tijd voor de Trofeo Serra Tramuntana, een van de eendagskoersen die deel uitmaken van Challenge Mallorca. Deze keer waren het niet de sprinters die aan zet waren, maar de klimmers. In de 153,8 kilometer lange koers moesten er namelijk twee beklimmingen van tweede categorie en eentje van eerste categorie bedwongen worden.

De koers werd gekleurd door een vroege vlucht van acht man. De twee Belgen Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty) en Dylan Vandestorme (Flanders-Baloise), maar ook Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Andrea Garosio (Polti Kometa), Alexis Renard (Cofidis), Sebastián Mora (Bugos-BH), Gregor Mühlberger (Movistar) en Samuel Boardman (Project Echelon Racing) maakten deel uit van de ontsnapping. De voorsprong van de kopgroep, die laat ontstond, was echter nooit groot.

EF Education-EasyPost maakt indruk

Op de tweede beklimming van de dag, de Coll de Sollér (7,4 km aan 4,4%), versplinterde de kopgroep. De Deense renner Gregaard, nieuw bij Lotto Dstny, toonde zijn klimmersbenen en trok alleen door. Lang duurde de solo van Gregaard niet, want nog voor de voet van de laatste gecategoriseerde beklimming werd hij al gegrepen. Hij kon wel nog zijn wagonnetje aanhaken bij een kleine kopgroep van tien renners, met daarin maar liefst vijf renners van EF Education-EasyPost.

Onder meer Simon Carr, die de Trofeo Calvià won, Alberto Bettiol, Rui Costa, Aleksandr Vlasov, Brandon McNulty en Tobias Halland Johannessen zaten mee. In de achtergrond probeerden de mannen van Soudal Quick-Step de scheve situatie recht te zetten, maar ze volgden toch al snel op een kleine 30 seconden. Op de Coll Puig Major, een beklimming van 14,3 km aan 6,1% gemiddeld, was er wel genoeg tijd om iets goed te maken.

Vlasov heropent de debatten

Het harde tempo van Mattia Cattaneo en Mauri Vansevenant zorgde er dan ook voor dat kopman Ilan Van Wilder, maar ook bijvoorbeeld Lennert Van Eetvelt, kon terugkeren in de kop van de koers. Zo kon de strijd, op een dertigtal kilometer van de streep, opnieuw beginnen. EF Education-EasyPost deed ook dan niets anders dan op kop beuken, al bleef uiteindelijk alleen Lukas Nerurkar over. Vervolgens nam Frederik Wandahl het dan maar over in functie van Vlasov. Die viel niet veel later aan, waarna alleen McNulty en Van Eetvelt, die eerst voor zijn eigen tempo koos, konden volgen.

Achter de drie koplopers probeerden Van Wilder, Halland Johannessen en Yannis Voisard het gat te dichten. Het drietal verloor echter alleen maar terrein, het werd met andere woorden duidelijk dat de winnaar vooraan zat. Vlasov, McNulty en Van Eetvelt werkten dan ook goed samen. Ze reden samen naar de top van de Coll Puig Major en doken zo samen de absolute finale in. Daar lagen er nog een aantal lastige kilometers waar het verschil nog gemaakt kon worden.

Sprint met drie

Toch bleven Vlasov, McNulty en Van Eetvelt bij elkaar. De drie koplopers durfden te gokken op de sprint. Het was McNulty die als eerste de sprint aanging, maar de Amerikaan kon niet standhouden. Van Eetvelt kwam in de lastige laatste honderden meters knap over McNulty en kon ook nog Vlasov afhouden. De jonge renner zorgde zo voor de eerste zege van Lotto Dstny én de eerste Belgische zege in 2024. Voisard en Van Wilder vervolledigden de top-5.