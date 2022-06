Lennert Van Eetvelt wint op monsterklim in Giro d’Italia U23

De zesde etappe in de Giro d’Italia U23 2022 is gewonnen door Lennert Van Eetvelt. De 20-jarige Belg van Lotto Soudal U23 was in deze korte rit met aankomst op de monsterachtige Colle Fauniera veruit de sterkste. Op ruime achterstand werd Lenny Martinez tweede, William Junior Lecerf maakte het feest voor Lotto Soudal en België compleet door als derde te eindigen. Leo Hayter kwam even later als vierde over de finish, maar hij bleef wel in het bezit van de roze leiderstrui.

Een korte, maar zeer pittige rit stond de beloften te wachten in de Giro d’Italia U23 Na drie openingslussen van 14,4 kilometer in en rond Boves, trok het peloton in de richting van de voet van de Colle Fauniera. Deze klim is 21,3 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijging van 7,5%. Je leest het goed: over de totale lengte is dat een bijzonder hoge stijgingsgraad. In de laatste vijftien kilometer komt het slechts heel zelden onder de 8%, met in het tweede kwart een piek van 16%.

Grote groep vluchters

Op het lokale circuit in en rond Boves reden na 13 kilometer 26 renners weg uit het peloton. Het gat werd weliswaar niet heel snel veel groter en dat had alles te maken met de aanwezigheid van Lennert Van Eetvelt in die groep. De Belg – komend jaar prof bij Lotto Soudal – stond voor deze rit derde in het algemeen klassement. Andere opvallende namen vooraan waren die van Sam Watson, Iván Romeo, Yeison Casallas, Martin Marcellusi en Nicolas Vinokourov, de zoon van Aleksandr.

Van Eetvelt had met Vincent Van Hemelen en Ramses Debruyne ook twee ploegmaats bij en al snel begon de vluchtersgroep terrein te winnen ten opzichte van het peloton. Na zo’n zestig kilometer koers hadden de 24 renners op kop van de koers een voorsprong van zo’n anderhalve minuut op het peloton. Twee van de vluchters ontbraken: Kasper Andersen en Romeo hadden zich af laten zakken naar het peloton om hun klassementsleider Leo Hayter te helpen in de achtervolging op Van Eetvelt en co.

Van Eetvelt verreweg de sterkste

Van Hamelen en Debruyne zetten hun kopman vervolgens af aan de voet van de Colle Fauniera, op 21 kilometer voor de top. Beide knechten stuurden meteen uit; de voorsprong was op dat moment nog altijd anderhalve minuut. Langzaamaan liep die voorsprong vervolgens af, waar Van Eetvelt en Vinokourov intussen het commando vooraan voerden. Op dertien kilometer voor het einde versnelde de Belg en ging hij solo verder. Vanuit de groep der favorieten versnelde vervolgens Lenny Martinez.

De zoon van voormalig mountainbike-ster Miguel Martinez reed in de blauwe bergtrui, waarin hij afstand van Hayter en co nam. Intussen reed Van Eetvelt steeds verder weg bij zijn voormalig vluchtgenoten weg. Die werden vervolgens snel weer opgevist door Martinez, die bezig was aan een indrukwekkende remonte. Op vijf kilometer onder de top had de Belgische koploper een voorsprong van meer dan drie minuten op de roze trui, die echter wel een marge van bijna zes minuten op Van Eetvelt had.

Martinez bleef hangen op een ruime minuut, terwijl Hayter – die samen rond reed met Daniil Pronskiy, Fernando Tercero en William Junior Lecerf – in de slotfase iets van zijn achterstand af deed. Toch was er niets te beginnen tegen Van Eetvelt, die uiteindelijk bijna anderhalve minuut overhield op Martinez en twee minuten en 45 seconden op Lecerf. Hayter kwam zes tellen later over de streep. Hij blijft in het klassement Van Eetvelt en Martinez ruim voor, waardoor de eindzege lonkt voor de Brit.

Zaterdag is de afsluitende rit naar Pinerolo, waar puncheurs de kans krijgen om op een steile muur de zege te pakken. Grote verschillen in het klassement zullen er niet meer optreden, is de verwachting.