Lennard Kämna verliest leiderstrui in Tirreno-Adriatico: “Komt door fout van gisteren”

Lennard Kämna is niet meer de leider van het algemeen klassement in Tirreno-Adriatico. De Duitser van BORA-hansgrohe kwam als vijfde over de streep gereden in de vijfde rit, maar verloor zijn leiderstrui door bonificatieseconden. Primoz Roglic, de nieuwe leider, greep die dankzij zijn overwinning.

“Ik ben een beetje teleurgesteld om de trui nu al te verliezen. Dat heeft vooral te maken met mijn fout van gisteren (waar Kämna door slechte positionering enkele seconden verloor, red.). Vandaag was goed en we hebben als ploeg een heel sterke wedstrijd gereden”, vertelt de klimmer via de site van zijn ploeg. “Zelf ben ik ook blij met mijn eigen prestatie.”

Kämna heeft het verder kort over de wind, die een grote rol speelde op de slotklim. “Het was zeer hectisch voor de slotklim, daarna was het eerder tactisch. Aanvallen had alleen zin als er wind in de rug was, dus wachtte iedereen tot op het einde.” De 26-jarige renner staat tweede in het klassement en volgt op slechts vier seconden van leider Roglic.

