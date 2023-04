Lekke banden waren ‘brute pech’ volgens Jumbo-Visma: “Viel niet te voorkomen”

Door een leegloper zag Wout van Aert zondag zijn kansen op de zege in Parijs-Roubaix in rook opgaan. Eerder was ook zijn ploeggenoot Christophe Laporte weggevallen uit de favorietengroep vanwege een lekke band. Schort er iets aan het materiaal van Jumbo-Visma? Volgens ploegleider Maarten Wynants niet.

Jumbo-Visma reed zondag ‘met dezelfde setting als Alpecin-Deceuninck’, zegt Wynants in gesprek met Sporza. Van Aert en zijn teamgenoten hadden dus ook tubeless banden (banden met een anti-lekmiddel waarmee kleine gaatjes tijdens het fietsen gevuld kunnen worden, red.) tot hun beschikking. “Wout kon ook nog even doorrijden, maar op een bepaald moment moet je een moeilijke keuze maken.”

Uiteindelijk werd het besluit genomen om te wisselen, vertelt Wynants. “Ik zag zijn achterwiel wat wegslippen in de bocht en vreesde meteen het ergste. Toen Wout het in zijn oortje riep, was het al te laat. We wisten dat er op het einde van de strook nog een mecanicien stond, maar een achterwiel vervangen duurt nu eenmaal lang. Die paar verloren seconden waren cruciaal.”

Vorig jaar reden Van Aert en Laporte ook al lek in de Helleklassieker, maar volgens Wynants is er niet sprake van een materiaalprobleem. “We hebben in totaal vier lekke banden gehad. Dat zijn er véél minder dan vorig jaar. Alleen hadden we er nu twee op een cruciaal moment … Brute pech dus. Dit viel simpelweg niet te voorkomen.”

