Tim Merlier is niet ongeschonden uit de openingsetappe van de Tour of Antalya gekomen. De Belgische kampioen van Alpecin-Fenix kwam in de rit van Antalya naar Antalya ten val, nadat hij eerder ook al twee lekke banden had. Buiten wat schaafwonden valt de schade mee bij Merlier, die buten de top-10 in de daguitslag eindigde.

“De voorbereiding op de sprint verliep niet echt goed. Ik ben twee keer lekgereden vandaag en op 25 kilometer van de streep ben ik nog gevallen”, zuchtte Merlier na afloop van de rit tegen WielerFlits. “De ploeg bracht mij wel perfect terug, want de laatste twee kilometer zaten we perfect. Toen viel het een klein beetje stil en waren we niet attent genoeg om ons daaruit te werken. We hebben geen prijs, maar het is pas de eerste koers.”

‘Hopelijk heb ik morgen meer geluk’

Merlier kwam na de crash niet makkelijk in het ritme. “Ik had wel wat last van mijn geslachtsdeel en ik moest ook verder op een nieuwe fiets. Daardoor was het vertrouwen een beetje weg. Maar goed, op zich zijn we er heelhuids uitgekomen. Mijn knie is een beetje geschaafd en mijn elleboog is wat geschaafd, maar gelukkig is het niet al te erg.”

Nadat hij ingesloten raakte, kon de Belgisch kampioen niet meer mee sprinten. De zege ging uiteindelijk naar Mihkel Räim. In de laatste kilometer heb ik niet gesprint, ook al had ik nog heel wat over. Hopelijk heb ik morgen meer geluk, qua positie kiezen en materiaalpech. Dan is er morgen een nieuwe kans.”