Lekke band verpest NK tijdrijden Van Sintmaartensdijk: “Reed de perfecte tijdrit”

Een lekke band heeft roet in het eten gegooid voor Roel van Sintmaartensdijk tijdens het NK tijdrijden voor beloften. De 22-jarige coureur uit de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty was goed onderweg, maar haalde uiteindelijk de finish niet. “Dit is superteleurstellend”, schrijft hij op sociale media.

“Ik reed een perfect tempo in de tijdrit, tot mijn lekke band”, aldus Van Sintmaartensdijk. “Ik was op weg naar de snelste tussentijd en het plan was om in de tweede ronde te versnellen, maar helaas is die tweede ronde er nooit gekomen en moest ik afstappen. Ik droomde van de NK-titel in mijn laatste jaar als belofte, maar shit happens.”

Van Sintmaartensdijk bedankte ook nog zijn broer Daan van Sintmaartensdijk van VolkerWessels voor de getroffen voorbereidingen richting dit NK tijdrijden, dat uiteindelijk gewonnen werd door Enzo Leijnse. Zondag krijgt hij kans op revanche tijdens het NK op de weg in Sittard-Geleen.

Lees ook: Enzo Leijnse kroont zich Nederlands tijdritkampioen bij beloften