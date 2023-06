Enzo Leijnse kroont zich Nederlands tijdritkampioen bij beloften

Enzo Leijnse is de nieuwe Nederlandse tijdritkampioen bij de beloften. In de gemeente Nunspeet wist de renner van Team DSM Development de concurrentie op een parcours van 42 kilometer achter zich te houden. Hij bleef de nummer twee Bodi del Grosso veertien seconden voor in de strijd om de Nederlandse titel. Titelverdediger Axel van der Tuuk eindigde als derde.

Het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor beloften was opgedeeld in twee groepen. In het eerste deel stonden zestien deelnemers aan de start. In het tweede deel waren dit er achttien. Het kampioenschap werd geopend door Daan Honderdos, maar het was Elmar Abma (Allinq) die twee minuten na Honderdos de eerste gevaarlijke tijd wist neer te zetten. De overige renners van blok één konden niet tippen aan de tijd van de 19-jarige Abma. Hij hield met een tijd van 52 minuten en 15 seconden de concurrentie op meer dan anderhalve minuut.

Sterke tijd Abma

In blok twee mochten de aangewezen favorieten voor de titel aantreden. Titelverdediger Axel van der Tuuk, Huub Artz, Lars Boven en Enzo Leijnse kwamen bij het tussenpunt echter allemaal niet aan de tijd van een van de andere kanshebbers: Bodi del Grosso. De renner van ABLOC was bij het tussenpunt acht seconden sneller dan Abma. Enkel Leijnse kon de oudere broer van Tibor del Grosso volgen. Hij was slechts vier seconden langzamer dan Bodi.

Aan de finish zagen we vele renners van blok twee zich ook stukbijten op de knappe tijd van Abma. Jordan Habets (Metec-SOLARWATT) was de eerste, die met een achterstand van acht seconden in de buurt kwam van Abma. Maar het was Bodi del Grosso die Abma van de troon wist te stoten. Del Grosso was veertig seconden sneller en mocht plaatsnemen in de hot seat.

Enzo Leijnse wint

Met nog vijf renners die moesten finishen was het Wessel Mouris (Scorpions Racing) die op achttien tellen van Del Grosso over de meet kwam. Ook Huub Artz (Metec-SOLARWATT), Axel van der Tuuk (Metec-SOLARWATT) en Lars Boven (Jumbo-Visma Development) kwamen niet aan de tijd van de virtuele leider.

Toch was het uiteindelijk Enzo Leijnse die Bodi del Grosso wist te kloppen. Met een tijd van 51 minuten en 21 seconden kroonde hij zichzelf tot de nieuwe Nederlands tijdritkampioen bij de beloften. Na een vijfde plek in 2021 en een derde plek in 2022 heeft de renner van Team DSM Development zijn titel binnen.

