Lefevere ziet een ‘Remco Evenepoel 2.0’: “Compleet andere coureur geworden”

Over iets meer dan twee weken begint in Utrecht de 77ste editie van de Vuelta a España. Veel ogen zijn in aanloop naar de Ronde van Spanje gericht op Remco Evenepoel, die van de laatste grote ronde van het seizoen een hoofddoel heeft gemaakt. Patrick Lefevere – teambaas van Quick-Step Alpha Vinyl – wil niet te veel druk leggen op zijn poulain, maar ziet in gesprek met Het Nieuwsblad een andere Evenepoel.

De 22-jarige Evenepoel hoopt in de komende Vuelta een glansrol te vertolken en lijkt perfect op schema te liggen voor de Spaanse ronde. Wat heet, de Belg won afgelopen zaterdag nog op grootse wijze de Clásica San Sebastián, na een solo van meer dan veertig kilometer. Lefevere ziet een totaal andere Evenepoel dan pakweg een jaar geleden. “Eigenlijk is het zinloos om de Remco van de Giro te vergelijken met de Remco die straks de Vuelta rijdt.”

“Hij is een compleet andere coureur geworden. Op elk vlak is Remco een betere atleet, maar dat wil niet zeggen dat hij straks de Vuelta rijdt om hem te winnen. We willen vooral dat hij nog groeit als coureur. Hij zal fris aan de start staan en het verleden heeft bewezen dat hij dan beter rijdt. We beogen met hem een rit te winnen en daarna zien we wel hoever hij in het klassement raakt. Meer moet je niet achter onze ambities zoeken”, probeert Lefevere de verwachtingen te temperen.

Coach Pelgrim: “De uitgangssituatie is helemaal anders”

Voor Evenepoel liep zijn eerste grote ronde (de Giro d’Italia van 2021) uit op een deceptie, maar volgens Koen Pelgrim – een van de trainers van Quick-Step Alpha Vinyl – ziet de wereld er nu helemaal anders uit. “De uitgangssituatie is helemaal anders. Vorig jaar was de voorbereidingstijd erg kort. Hij moest lang revalideren en we hadden zo’n drie maanden om hem klaar te krijgen. Dit jaar heeft hij eerst een vlekkeloze winter kunnen doormaken en daarna een bijna volledig wielerjaar meegedraaid.”

Evenepoel kan met andere woorden terugvallen op een veel bredere basisconditie. Pelgrim: “Dankzij zo’n bredere basis moet hij sneller kunnen recupereren van inspanningen, stabieler presteren en zijn conditie drie weken op peil houden. Dit jaar hadden we de tijd om stap per stap op te bouwen”, zegt Pelgrim. “Er was ook ruimte voor korte rustperiodes na Luik-Bastenaken-Luik en na het BK. Vorig jaar stond hij toch wel met vraagtekens aan de start in Turijn. Dat zal nu niet het geval zijn.”

Pelgrim ziet dat Evenepoel nog altijd stappen maakt als wielrenner. “Door meer afdalingen te doen is zijn vertrouwen alleen nog maar gegroeid. Door hem in te schakelen in de sprinttrein heeft hij ook nog beter zijn weg leren zoeken in het peloton. Hij kan nu veel vlotter energie sparen door in de juiste positie te zitten en je zal hem niet meer met zijn krachten zien smijten voor één seconde tijdswinst. Dat het zijn tweede grote ronde wordt, is ook iets dat hem meer gemoedsrust moet geven. Hij weet nu wat er allemaal op hem afkomt.”

Evenepoel: “Ik trek met een andere benadering naar de Vuelta” Evenepoel keek afgelopen zaterdag met WielerFlits al uitgebreid vooruit naar de komende Vuelta a España. De klimmer annex tijdrijder spreekt van een ‘groot avontuur’. “Ik trek nu alvast met een heel andere benadering naar de Vuelta dan naar de Giro d’Italia van vorig jaar. Ik heb nu veel gekoerst in het begin van het jaar en daarna was mijn kalender nog best leeg. Maar ik voel dat de training zich uitbetaalt en dat de vorm met de week stijgt.” “Ook voel ik me nog fris, ondanks trainingsweken van meer dan dertig uur. Die frisheid is het belangrijkst in mijn ogen. Ik heb het ritme en het gevoel van klimmen nu onder de knie, ik ben aan die inspanning gewend. De Vuelta gaat een groot avontuur zijn, waarin ik hoop op het beste. Maar om naar mijn grote droom toe te werken die ik ooit op een dag hoop te bewerkstelligen – op het eindpodium van een grote ronde staan – moet je jezelf ontdekken en je grenzen verleggen.” Evenepoel had het verder onder meer over zijn voorbereiding op de Vuelta, zijn gewicht en explosiviteit.