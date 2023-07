Lefevere spreekt van deceptie na val Jakobsen: “Een teleurstellend begin”

Soudal Quick-Step is deze Tour de France zeker niet uit de startblokken geschoten. In de eerste heuveletappes op Baskische bodem kwam Julian Alaphilippe niet in het stuk voor en Fabio Jakobsen staat na twee sprintritten nog met lege handen. Die laatste kwam vandaag op het racecircuit van Nogaro hard ten val.

Jakobsen hoopte vandaag wel naar de zege te sprinten, maar ging op het autocircuit van Nogaro hard onderuit. Ploegleider Tom Steels liet al weten dat de schade – buiten de nodige schaafwonden – nog meevalt. “Hij heeft wel redelijk wat huid verloren, maar het valt verder denk ik wel mee. Hij heeft gelukkig niks gebroken.”

Toch overheerst de teleurstelling binnen het kamp van Soudal Quick-Step, zo blijkt wel uit de woorden van teammanager Patrick Lefevere. “Dit is iets wat nooit helpt hé, maar het zij zo. Het is altijd gevaarlijk op zo’n circuit, dat geldt voor iedereen”, laat de grote baas weten aan Eurosport.

“We zaten misschien iets te ver in de aanloop. Fabio keek even naar voren om te zien of hij alleen kon opschuiven. Net op dat moment kwam Mathieu van der Poel met Jasper Philipsen naar rechts. Hij reed tegen zijn voorwiel of Fabio tegen zijn achterwiel. Het is voor ons een teleurstellend begin van de Tour, zonder overwinning. Dit is een deceptie”, laat Lefevere weinig aan de verbeelding over.