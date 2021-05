Lefevere reageert op berichten Jakobsen aan Groenewegen

Patrick Lefevere heeft zich voor aanvang van de tweede etappe van de Giro d’Italia uitgelaten over de online berichten die Fabio Jakobsen gestuurd heeft aan Dylan Groenewegen. In die berichten ging het over de ontmoeting die de twee onlangs hebben gehad. “Die meeting was de absolute wil van Fabio”, vertelde Lefevere aan de verzamelde pers.

De ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step liet weten dat Jakobsen graag wilde praten. “Want veel meer dan de fysieke en financiële pijn wou hij Groenewegen in de ogen kijken en excuses horen. Die heeft hij niet gekregen, integendeel”, zei Lefevere. Jakobsen zei in zijn berichten op sociale media ook verrast te zijn over de uitlatingen van Groenewegen over het gesprek.

“Er waren twee advocaten, Richard Plugge en de woordvoerder van Jumbo-Visma bij. Zij zeiden dat de crash ‘dingen zijn die gebeuren in koers. Ze werden naar mekaar toe gezogen’. Eigenlijk is er niks gebeurd volgens hen”, aldus de Belgische teambaas, die in Italië ziet hoe Groenewegen zijn rentree maakt. Jakobsen is momenteel actief in de Volta ao Algarve.

Lefevere vertelde deze ochtend ook al dat Sam Bennett vertrekt bij Deceuninck-Quick-Step na dit seizoen.