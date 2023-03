Lefevere over sprinters Merlier en Jakobsen: “De Tour wordt een natuurlijke selectie”

Fabio Jakobsen trekt in principe als sprintkopman van Soudal Quick-Step naar de komende Tour de France, maar nieuwkomer Tim Merlier voert de druk toch behoorlijk op. De Belgische kampioen was dit seizoen al vier keer succesvol. “Maar ik wil niet meedoen aan die spelletjes van de pers die je her en der leest”, is ploegbaas Patrick Lefevere duidelijk in gesprek met persbureau Belga.

Merlier was dit seizoen al succesvol in de Saudi Tour, UAE Tour (2x) en Parijs-Nice, terwijl Jakobsen dinsdag in Tirreno-Adriatico goed was voor zijn tweede zege van 2023. Dit tot tevredenheid van Lefevere. “Of ik de snelste sprinters ter wereld heb? Nou, hopelijk wel, maar we zijn nog vroeg in het jaar. Fabio was toch een paar keer niet tevreden over z’n sprint en het draaide niet zoals hij wilde. Maar goed, het seizoen is nog lang, we hebben al veel overwinningen beet, dus ik kan tevreden zijn.”

Lefevere benadrukt het belang van twee goede sprinters binnen een ploeg. “Ik wil niet meedoen aan die spelletjes van de pers die je her en der leest. Dat Fabio einde contract is en Merlier nog langer aan ons gebonden is. En dat, nu de kaart Remco wordt getrokken bij de ploeg, er één van hen wel eens zou kunnen verdwijnen volgend jaar. De pers vertelt me wat ik moet doen, maar daar doe ik niet aan mee. Ik heb twee goede sprinters nodig.”

“Mensen vergeten snel, maar we hebben al jarenlang meer dan één sprinter in de ploeg, al van in de tijd Tom Steels en Jan Svorada. Er zijn 275 wedstrijddagen per jaar, de Tour telt slechts 21 ritten. Je hebt niet alleen een sprinter nodig voor de Tour. Ze storen elkaar niet. Fabio is hier in Tirreno, Tim is in Parijs-Nice, ze gaan geen wedstrijden samen rijden.”

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Twaalf Tourkandidaten

Toch is de grote vraag wie in de zomer aan de start zal staan van de Ronde van Frankrijk. Jakobsen is normaal gesproken de sprintkopman van Soudal Quick-Step, al houdt Lefevere nog wel een slag om de arm. “Er zijn twaalf kandidaten voor de Tour. We zien wel en het zal een natuurlijke selectie zijn, zoals dat altijd het geval is in onze ploeg. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Wie er naar de Tour mag, beslissen we na de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland”, geeft hij nog mee.