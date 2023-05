Lefevere over ‘merkwaardige’ corona-uitbraak: “Vijf renners, maar geen staflid”

Soudal Quick-Step zit in de Giro d’Italia duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Kopman Remco Evenepoel, Jan Hirt, Mattia Cattaneo, Josef Černý en Louis Vervaeke: deze renners zijn inmiddels uitgevallen door het coronavirus. “Het is heel merkwaardig: we tellen vijf besmette renners, maar geen staflid”, reageert teambaas Patrick Lefevere in gesprek met Sporza.

Lefevere werd dinsdagavond op de hoogte gebracht van de corona-uitbraak binnen zijn ploeg. “Als de ploegarts (Toon Cruyt, red), belt, weet ik dat het niet goed is. Ik dacht dat er één geval was, maar hij vroeg me of ik neerzat. Het zijn er vier, zei hij. Het is heel merkwaardig: we tellen vijf besmette renners, maar geen staflid. En voor zij die twijfelden: de testen zijn in een laboratorium in Modena gedaan en een PCR-test liegt niet.”

Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Davide Ballerini blijven (voorlopig) wel in koers. “Of de kans bestaat dat we Rome niet halen? Dat kan, maar het zou heel onfair zijn om de overgebleven renners in de steek te laten”, aldus Lefevere. “Het gemakkelijkste zou zijn: bus binnen en weg. Maar dat doen we niet. We hebben ook nog verzorgers nodig voor het hotel, onderweg en aan de finish. Zoveel gaan er dus niet huiswaarts.”

Ploegarts Toon Cruyt was ook onaangenaam verrast. “Ik had er rekening mee gehouden dat er nog één of twee renners positief zouden zijn, maar vier is een beetje van het goeie te veel. Vorig jaar was het omgekeerd in de Tour, want nu is niemand van de staf positief. Drie van de vier renners hadden symptomen, één renner was al iets beter.”

“Ik ben blij dat ik van Patrick de gelegenheid gekregen heb om medisch te doen wat ik wilde. Ik ben niet verplicht geweest om renners in koers te houden. Ik werk al 25 jaar bij deze ploeg en Patrick interfereert nooit bij onze beslissingen. Hij zet ons nooit onder druk voor beslissingen die we niet willen nemen.”

