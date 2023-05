Corona blijft Soudal Quick-Step teisteren: “Sfeer nu onder het vriespunt”

Het zag er na de tijdrit naar Cesena allemaal nog zo goed uit voor Soudal Quick-Step. Remco Evenepoel ging na negen etappes aan de leiding, met een mooie buffer op zijn naaste belagers. We zijn nu drie dagen verder en de ploeg heeft nog maar drie renners in koers.

Soudal Quick-Step zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. De Belgische formatie moest eerder al de opgave van Remco Evenepoel slikken, maar nu kampt de ploeg met een ware corona-uitbraak. Jan Hirt, Mattia Cattaneo, Josef Černý en Louis Vervaeke zijn positief op corona en verlaten dan ook de Giro.

Pieter Serry test voorlopig nog negatief op het virus en kan zijn weg dus vervolgen, maar is wel behoorlijk aangeslagen. “De sfeer binnen de ploeg ligt nu wel onder het vriespunt”, liet hij voor de start van de elfde etappe weten aan Eurosport. “We zitten nog maar met drie renners aan tafel. Het is echt doodjammer. We zijn echt maanden bezig geweest met deze Giro.”

Met Serry, Ilan Van Wilder en Davide Ballerini als overgebleven pionnen, is Soudal Quick-Step dus ernstig verzwakt. Wat kan de Belgische ploeg nog bewerkstelligen in deze Giro? “Het is nu wel heel moeilijk om de knop weer om te draaien. Door het slechte weer krijg je ook niet echt motivatie. Het is te hopen dat het hierbij blijft. We kunnen nu nog voor een ritzege gaan.”