Lefevere over Cavendish: “Ik denk na over contractverlenging voor de Tour”

Patrick Lefevere gaat binnenkort met Mark Cavendish zitten om het te hebben over een contractverlenging. Zoals de ploegbaas er nu over denkt, wil de ploegbaas verlengen met de 35-jarige Brit: “Cavendish verlengen voor de Tour, aan betere voorwaarden. Met het niveau dat hij nu heeft, wil hij nog minstens een jaar doorgaan.”

Lefevere brengt de contractsituatie van zijn renner op in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad naar aanleiding van een diner dat hij vorige week had met Cavendish. Daarin had de Belg aan Cavendish gevraagd of hij nog eens een grote ronde wil rijden. Zijn antwoord: “Aan dit salaris niet, neen.”

Lefevere kan dat wel begrijpen: “Dat kan cynisch klinken, maar ik begrijp zijn standpunt. Mark is 35 jaar en last-minute bij ons in de ploeg gekomen. Van de Tour was op dat moment in de verste verte geen sprake. Hij heeft getekend voor een minimumcontract omdat we minimale verwachtingen hadden.”

“De kaarten liggen nu anders. Zijn niveau is veel beter dan verwacht”, gaat hij verder. “De Ronde van Turkije is maar de Ronde van Turkije, maar win er maar eens vier ritten. In de Scheldeprijs was Mark nadien ook aan het freewheelen en in de Elfstedenronde was hij zondag in de sprint minstens zo snel als Tim Merlier. Zijn speed heeft Mark nog altijd. Maar ik begrijp dat hij niet zit te wachten op een Tour de France. Voor hem betekent dat rijden met druk, onder het vergrootglas van de media. Als hij ook maar in de buurt komt van een overwinning, begint iedereen over het record van Eddy Merckx. Die heeft 34 ritten gewonnen in de Tour, Mark staat nu op dertig.”

Bennett onzeker voor de Tour?

Deceuninck-Quick-Step heeft wel baat bij een eventuele contractverlenging van Cavendish. Zeker omdat Sam Bennet nog onzeker is voor de Tour de France. “Een plan B als sprinter is er niet echt. Probleem is dat hij last heeft van een ontsteking van de patellapees en dat zijn hardnekkige blessures. We hebben het eerder meegemaakt met Tom Boonen, Zdenek Stybar en Andrea Bagioli, die er zelfs allemaal aan geopereerd zijn. Haalt Sam de Tour? Op dit moment weten we het niet. Hij moet minstens nog tot maandag rusten.”