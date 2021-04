Lefevere over Alpecin-Fenix: “Trekken onderweg te gretig de kaart van klein procontinentaal ploegje”

Patrick Lefevere heeft zich woensdag tijdens de Scheldeprijs eens flink zitten opwinden over de koerstactiek van Alpecin-Fenix. “Ze deden geen meter kopwerk met het excuus dat ze Tim Merlier in de achtervolgende groep hadden.”

De manager van Deceuninck-Quick-Step snapt dat het onderdeel van het spelletje is, maar bij de ploeg van Mathieu van der Poel ziet de Vlaming een patroon. “Ze trekken onderweg te gretig de kaart van klein procontinentaal ploegje.”

“Het klopt dat ze procontinentaal zijn, maar klein zijn ze natuurlijk niet”, gaat hij verder in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. “Het is gewoon een tactische keuze van de broers Roodhooft om de stap naar de World Tour niet te zetten. Ze maken slim gebruik van een hiaat in de regelgeving, dat hen alleen maar voordelen biedt.”

Rechtstreekse concurrent

Die voordelen zijn onder meer het vrijblijven van startplicht in WorldTour-wedstrijden, maar ook lagere minimumsalarissen en licentiekosten. “Af en toe zou ik organisatoren ook willen zeggen: bedankt voor de invitatie, maar wij doen toch niet mee. Daarnaast: voor de Roodhoofts is het goedkoper om Julien Vermote binnen te halen dan voor mij. Terwijl we natuurlijk wel rechtstreekse concurrenten zijn. De Ronde van Vlaanderen en de Scheldeprijs hebben dat net nog heel duidelijk gemaakt.”

“Op dit moment is er gewoon geen incentive voor de Roodhoofts om de stap naar de WorldTour te zetten. Gegarandeerd startrecht hebben ze sowieso: mochten ze de Europe Tour per ongeluk een keer niet winnen, dan wil elke organisator nog altijd Mathieu van der Poel aan de start. Het enige gevaar is dat hij een keer langdurig geblesseerd geraakt. Zoals wij hebben meegemaakt met Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel. Ik wens het hen niet toe, maar het zou wel een stresstest zijn voor hun procontinentale model.”

Tot slot: “Ik heb alle respect voor de broers Roodhoofts. Ze leggen met hun ploeg een schitterend parcours af, dat een voorbeeld is voor veel mensen in de sport. Maar ze moeten van hun procontinentale statuut niet meer maken dan het is. Een administratief handigheidje, geen calimero-excuus om in de koers het werk over te laten aan de zogenaamd grote jongens.”