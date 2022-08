Lefevere na aankondiging drie nieuwkomers: “Veel meer moet je van ons niet verwachten”

Quick-Step Alpha Vinyl presenteerde afgelopen week officieel drie nieuwe aanwinsten voor volgend seizoen: Tim Merlier, Casper Pedersen en Jan Hirt. In zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad laat ploegbaas Patrick Lefevere weten dat daarmee de meeste teamwijzigingen reeds bekend zijn gemaakt. Ook vertelt hij dat Dries Devenyns inmiddels – ondanks eerdere twijfels – heeft aangegeven toch door te willen als renner in 2023.

“Intussen zijn we 1 augustus gepasseerd en mogen transfers geofficialiseerd worden”, schrijft Lefevere, nadat hij onder andere heeft teruggeblikt op de zege van Remco Evenepoel in de Clásica San Sebastián. “Wij hebben alvast de komst van drie renners aangekondigd – Hirt, Pedersen en Merlier – en veel meer moet je van ons ook niet verwachten.”

Devenyns

“Er zijn maar vijf renners einde contract”, legt Lefevere uit. Hij doelt hiermee op Mark Cavendish, Zdeněk Štybar, Stijn Steels, Dries Devenyns en Yves Lampaert. Niet meegenomen in dit verhaal is Iljo Keisse, die zijn carrière na dit seizoen beëindigt en ploegleider wordt bij Quick-Step Alpha Vinyl. “Cavendish verlaat het team, Keisse stopt, maar Devenyns heeft nu aangegeven dat hij toch verder zou willen doen.”

“Hij is toch de man van Julian, diegene die altijd de gepaste voorzet geeft, en dus een belangrijk iemand”, zegt Lefevere over de 39-jarige Devenyns, die eerder toegaf dat hij twijfelde over het voortzetten van zijn carrière. “Ik wacht nog even af: Dries is eerlijk genoeg om aan te geven of hij er wel of niet nog een jaartje extra bij kan nemen.”