Quick-Step-nieuws: Lampaert dicht bij verlenging, Cav vertrekt, Devenyns twijfelt

De komst van Soudal als naamsponsor was uiteraard het nieuws op de persconferentie van Quick-Step-Alpha Vinyl gisteren. In de marge vielen nog wel wat weetjes te rapen. Zo werd duidelijk dat Yves Lampaert dicht bij een contractverlenging staat en werd bevestigd dat Mark Cavendish geen deel uitmaakt van het project Soudal-Quick-Step.

Vijftien renners zijn volgend jaar einde contract. Dit jaar zijn er dat een pak minder. Iljo Keisse is aan zijn laatste seizoen als renner bezig en wordt volgend jaar ploegleider bij Soudal-Quick-Step. De gesprekken tussen Yves Lampaert en manager Patrick Lefevere gaan de goede kant op, vertelde de teambaas ons gisteren. Dus dat komt wel goed, West-Vlamingen onder elkaar.

Wie zeker niet blijft, is Mark Cavendish. Al is dat allesbehalve een verrassing. Begin mei meldden we al dat Cav door zijn nieuwe management (het Nederlandse SEG) bij diverse teams werd aangeboden. De relatie met zijn huidige team is er sindsdien niet op verbeterd. Maar Cavendish wil er absoluut nog één of twee jaar bijdoen.

In ons gesprek vertelt Lefevere ook dat Dries Devenyns twijfelt of hij in 2023 nog renner zal zijn. Andere coureurs die einde contract zijn, zijn onder meer Zdeněk Štybar en Stijn Steels. Hoe hun toekomst eruit ziet, weten we vandaag nog niet. Tot slot verklapte de teambaas ons nog dat hij intussen een extra lead-out op de kop heeft getikt. Een naam kunnen we daar voorlopig niet op plakken.