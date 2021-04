Lefevere: “Het is mijn verdienste, wie anders heeft Cavendish een kans gegeven?”

Patrick Lefevere was meer dan blij met de overwinning van Mark Cavendish in de Ronde van Turkije. De Britse sprinter, ruim drie jaar zonder zege en vorig jaar bijna gestopt, bloeit bij Deceuninck-Quick-Step helemaal op onder de vleugels van Lefevere. “Het doet me heel veel plezier. Ik werd er haast emotioneel van”, aldus de ploegbaas in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

“Als ik had gedacht dat het gedaan was met hem, dan had ik hem niet teruggenomen”, stelt Lefevere. “Ik heb het van bij het begin gezegd: ik had met Cavendish niets te verliezen. Als hij mislukte, was het zijn schuld. Lukte het, dan is het mijn verdienste. Ik dacht: we zien het wel. Het is dus gelukt. En ik meen dat, hé, dat het mijn verdienste is. Wie anders heeft hem een kans gegeven?”

Derde programma

Deceuninck-Quick-Step maakte dit voorjaar al veel gebruik van Cavendish. Hij begon in Almería, waarna hij enkele Belgische eendagskoersen, de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Scheldeprijs reed.

“We hebben hem zo’n beetje overal ingezet. Eigenlijk reed hij het derde programma van de ploeg. In de Scheldeprijs had hij een heel specifieke opdracht. Sam Bennett moest voor de overwinning sprinten. Cavendish moest bij hem in het wiel zitten, opdat niemand anders die plek zou kunnen innemen”, legt Lefevere uit.

“Zondag in de Ronde van Turkije was het al nipt. In de laatste bocht verloor hij wat plaatsen door een renner die bijna viel. Vandaag heeft hij gesprint zoals hij dat het beste kan“, geeft de manager van Deceuninck-Quick-Step aan. En ondanks het redelijk ‘goedkope’ contract van Cav, heeft hij nu toch zijn waarde. “De Commonwealth bestaat nog, en nu krijgt hij ook weer een bladzijde in de krant. Misschien zelfs de frontpagina?”, vraagt Lefevere zich af.