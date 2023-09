zaterdag 2 september 2023 om 08:38

Lefevere: “Evenepoel klaagt niet over hoofd- en heuppijn die hij na val echt wel heeft gehad”

Patrick Lefevere heeft in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad een compliment uitgedeeld aan Remco Evenepoel. Volgens de ploegbaas van Soudal Quick-Step toont hij veel strijdlust in de Vuelta a España en is hij een voorbeeld voor zijn ploegmaats. “De figuur Remco is daar niet vreemd aan. Die valt nogal spectaculair na zijn ritzege in Andorra, maar klaagt niet over de hoofd- en heuppijn die hij nadien echt wel heeft gehad”, zegt Lefevere.

“Zoals ik al driehonderdduizend keer heb gezegd: l’equipe est toujours à l’hauteur du leader (de ploeg is altijd even goed als de kopman, red.)“, gaat hij verder. Daarbij doelt Lefevere op de etappe van donderdag naar Pico del Buitre, waar Primož Roglič en Jonas Vingegaard meer dan een halve minuut wegreden van Evenepoel op de slotklim en Sepp Kuss namens Jumbo-Visma de etappe won.

“Drie van onze renners waren in de nacht van dinsdag op woensdag ziek geworden. Louis Vervaeke, James Knox en Andrea Bagioli kregen ’s nachts hevige buikpijn en hebben meer tijd op het toilet doorgebracht dan in hun bed. Meteen was het binnen de ploeg alle hens aan dek”, aldus Lefevere. “Knox was er relatief snel bovenop, maar Vervaeke en zeker Bagioli hadden woensdag een zeer lastige dag op de fiets.”

“Radio peloton doet dan natuurlijk zijn werk: iedereen had onze ‘knechten’ gehurkt langs het parcours zien zitten. Donderdag hebben Jumbo-Visma en paar handlangers ons vanaf kilometer één onder druk gezet. Wat ik ook begrijp. […] Als ik eerlijk ben: in hun plaats had ik in de gegeven omstandigheden precies hetzelfde gedaan”, erkent de Belg.

Na aanval van Roglič en Vingegaard leek Evenepoel in te storten. “Toch heeft hij nadien meesterlijk de schade beperkt. In die mate dat hij de laatste kilometer zelfs sneller reed dan de Jumbo-tandem. Ik vind dat onze ploeg zich bij al het Jumbo-geweld schitterend staande heeft gehouden”, vindt Lefevere. “Ze heeft in moeilijke omstandigheden het hoofd koel gehouden en de meubelen meer dan gered.”