donderdag 31 augustus 2023 om 12:41

Ploegmaats van Evenepoel voelen zich allesbehalve fit: “We maken ons natuurlijk zorgen”

Er leek in de eerste dagen van de Vuelta a España geen vuiltje aan de lucht voor Remco Evenepoel en zijn ploeg Soudal Quick-Step, maar inmiddels is er toch wel wat stress in de ploeg geslopen. Andrea Bagioli en Louis Vervaeke, twee ploegmaats van de rodetruidrager, voelen zich namelijk verre van fit.

Het was een opvallende constatering na afloop van de vijfde etappe van de Ronde van Spanje. De meeste renners eindigden na een etappe van 186 kilometer in het peloton, maar twee coureurs kwamen liefst vijftien minuten later over de streep. De namen? Andrea Bagioli en Louis Vervaeke. Twee ploeggenoten van titelverdediger en rodetruidrager Remco Evenepoel.

Wat blijkt nu: de Italiaan en Belg voelden zich gisteren niet goed. Is er sprake van een eerste ziektegolf binnen het kamp van Soudal Quick-Step? En moet kopman Evenepoel, die in de Giro nog moest opgeven wegens een coronabesmetting, zich zorgen maken? Het Laatste Nieuws ging voor de start van de zesde etappe langs bij de Belgische formatie, en kreeg ploegleider Klaas Lodewyck voor de camera.

“We hopen dat het vandaag beter zal gaan”

“Vervaeke en Bagioli hebben gisteren inderdaad wat afgezien. We hopen dat het vandaag beter zal gaan. We maken ons natuurlijk zorgen om hen, maar meer kunnen we niet doen. Met de medische staf hebben we er alles aan gedaan om die jongens in orde te krijgen voor vandaag”, geeft de oud-renner aan. “Wat de klachten precies zijn, gaan we niet communiceren.”

Neemt de ploeg nu nog extra gezondheidsmaatregelen, om zo Evenepoel zo goed mogelijk af te schermen? Lodewyck: “Ik denk dat de maatregelen die we voor deze Vuelta genomen hebben goed zijn. We gaan ons daaraan houden.”