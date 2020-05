Lefevere en Bruyneel scharen zich achter Dumoulin dinsdag 26 mei 2020 om 17:47

Tom Dumoulin vertelde in WielerFlits Update dat hij uit de MPCC, de Beweging voor Geloofwaardig Wielrennen, is gestapt. Dit heeft geleid tot flink wat rumoer binnen de wielersport. Zo scharen Patrick Lefevere en Johan Bruyneel zich achter Dumoulin, al gaan beide mannen er met gestrekt been in.

Dumoulin is een voorstander van het gedachtegoed van de MPCC. “Maar ik vond het doorgaan van Parijs-Nice een farce. Naar mijn mening had die koers niet verreden moeten worden. Toen was er al de corona-uitbraak, ook in Frankrijk. Er waren echt flinke problemen. Toen heeft de MPCC daar niets over gezegd”, zo vertelde de Nederlander.

“En vervolgens kwamen ze met het verhaal hoe gevaarlijk het gebruik van ketonen is. Dat vond ik een hele hypocriete opstelling. Bovendien gebruikt onze ploeg ketonen, dus dan is het ook een beetje hypocriet van mezelf om lid te zijn van de MPCC. Die twee zaken samen hebben mij doen bewegen om mij af te melden”, aldus Dumoulin.

“De MPCC is hypocriet en volledig voorbijgestreefd”

MPCC-voorzitter Roger Legeay reageerde in gesprek met Cyclingnews verrast en noemt de argumenten die Dumoulin aanhaalt onredelijk. Lefevere is het echter ook niet eens met de beweging. “De MPCC is hypocriet en het dient tot niks. Ze zijn volledig voorbijgestreefd”, maakt de teammanager van zijn hart geen moordkuil.

Zijn landgenoot Bruyneel – in het verleden de rechterhand van Lance Armstrong bij Discovery Channel – is op zijn zachts gezegd geen fan van Legeay. “De MPCC is het speeltje van Legeay. Hij was indertijd zelf een van de grootste hypocrieten en manipulators van de wielersport. Ik heb teveel van zijn meetings meegemaakt.”

