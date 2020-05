MPCC kan zich niet vinden in argumentatie Tom Dumoulin dinsdag 26 mei 2020 om 12:01

Tom Dumoulin vertelde in WielerFlits Update dat hij uit de MPCC, de Beweging voor Geloofwaardig Wielrennen, is gestapt. MPCC-voorzitter Roger Legeay reageert verrast en noemt de argumenten die Dumoulin aanhaalt onredelijk.

“Ik vind het gedachtegoed van de MPCC heel mooi. Maar ik vond het doorgaan van Parijs-Nice een farce”, zei Dumoulin. “Naar mijn mening had die koers niet verreden moeten worden. Toen was er al de corona-uitbraak, ook in Frankrijk. Er waren echt flinke problemen. Toen heeft de MPCC daar niets over gezegd.”

“En vervolgens kwamen ze met het verhaal hoe gevaarlijk het gebruik van ketonen is. Dat vond ik een heel hypocriete opstelling. Bovendien gebruikt onze ploeg ketonen, dus dan is het ook een beetje hypocriet van mezelf om lid te zijn van de MPCC. Die twee zaken samen hebben mij doen bewegen om mij af te melden.”

“Regels overheid respecteren”

Roger Legeay, voorzitter van de MPCC, is verrast en countert de kritiek van Dumoulin. “Zijn argumenten zijn niet redelijk”, vertelt de Fransman aan Cyclingnews. “We hebben een statement gemaakt over de pandemie, ná Parijs-Nice. Onze stelling: de renner moeten de regels van de overheden respecteren. Tijdens Parijs-Nice was er in Frankrijk geen lockdown. De overheid verbood de wedstrijd niet. Dus kon die ook gewoon doorgaan.”

Ook wat betreft het ketonengebruik gaat Legeay niet akkoord met wat Dumoulin ons vertelt. “Wij hebben niet gezegd dat ketonen gevaarlijk zijn. En we hebben het pas verboden toen – na een onderzoek door de Leuvense Universiteit – in een Belgisch tijdschrift verscheen dat het de prestaties met 15 procent zou bevorderen. Daarnaast zijn er teveel onzekerheden op lange termijn over het gebruik ervan.”

“Hij had kunnen bellen”

De 70-jarige MPCC-voorzitter benadrukt ook dat Dumoulin het in zijn brief waarmee hij zijn lidmaatschap opzegde, niet had over ketonen. “Hij had het daarin alleen over Parijs-Nice. Wat de ketonen betreft: waarom zou je je wel aan de MPCC-maatregelen houden als je bij Sunweb rijdt, maar ermee stoppen als je naar Jumbo-Visma gaat? Hij had kunnen bellen om het me uit te leggen.”

“Het is jammer”, besluit Legeay. “Onze sport moet aan geloofwaardigheid winnen. Daar zijn de toppers verantwoordelijk voor en dat gaat niet door alleen grote wedstrijden te winnen. De beste manier om dat te doen is door aan de MPCC-filosofie vast te houden en geen argumenten tegen ons aan te voeren die niet redelijk zijn.”