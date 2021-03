Lefevere: “Denk deed ook Ballerini een concreet voorstel”

Het heen-en-weergepraat van ploegmanagers Patrick Lefevere en Ralph Denk is in deze nieuwe week verdergegaan. Lefevere reageerde op uitspraken, die Denk dit weekend in de media deed. “Denk deed ook Ballerini een concreet voorstel.”

Lefevere, ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step, onthulde zaterdag in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad dat BORA-hansgrohe verregaande interesse zou hebben in Remco Evenepoel en zelfs bereid is om zijn ploeg op te kopen. Maar Denk, leidsman bij het Duitse team, verwees dit naar het rijk der fabelen. “We hebben het nooit over het opkopen van de ploeg gehad.”

Maandag nam Lefevere in Het Nieuwsblad echter geen woord terug van zijn column. “Denk vroeg: Hoeveel wil je voor je paying agent, de juridische structuur achter de ploeg? Dan wil hij die toch overnemen?” De 66-jarige manager ontkende ook de uitspraken van Denk dat hij al een nieuwe sponsor zou hebben.

Ballerini

Bovendien beweerde Lefevere dat BORA-hansgrohe ook andere renners van zijn ploeg op het oog heeft, naast Evenepoel. “Denk deed naast Remco ook Davide Ballerini en zelfs een derde renner van onze ploeg een concreet voorstel. Dat is op dit moment niet toegelaten.” Ballerini won dit seizoen al twee etappes in de Tour de La Provence en Omloop Het Nieuwsblad.