Lefevere: “BORA-baas Bruckbauer wil Deceuninck-Quick-Step overkopen”

BORA-hansgrohe heeft verregaande interesse in Remco Evenepoel. Willi Bruckbauer, oprichter van naamsponsor BORA, wil zelfs zover gaan dat hij Deceuninck-Quick-Step wil opkopen. Dat onthulde Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

Lefevere liet vorige maand al weten dat in zijn ploeg 26 renners einde contract zijn. Alleen voor Yves Lampaert, Mauri Vansevenant, Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel liggen er opties om bij te tekenen tot 2024. Volgens de ploegmanager is de jacht om de krabbel van zijn renners nu echt begonnen. “De zelfverklaarde koning van de jacht is Ralph Denk van BORA-hansgrohe. Hij stuurt mijn renners rechtstreeks contractvoorstellen, op officieel briefpapier van de ploeg. Legaal? Misschien nog net, maar de moraal is het in ieder geval ver voorbij.”

Vervolgens haalt Lefevere een afspraakje met Denk in januari aan in een 4-sterrenhotel in Brussel, waarbij de Duitser naar de prijs vroeg om Deceuninck-Quick-Step over te nemen. “Hij legde uit dat Willi Bruckbauer, de baas van BORA, absoluut Remco wilde binnenhalen. De kortste weg was blijkbaar om de hele ploeg over te kopen. Het was serieus, want hij wilde ook weten welke rol ik mezelf nog zag spelen in die constructie. Zoals men zegt: vragen staat vrij, dus ik heb rustig de context uitgelegd.”

Deadline

Lefevere vertelde Denk dat Deceuninck-Quick-Step voor 70% eigendom is van Zdeněk Bakala, dus dat die bij een overname de doorslaggevende stem heeft. “Bovendien is het mijn ambitie om zelf door te gaan met de ploeg en praat ik daarover met mijn sponsors. De deadline die ik vandaag nog altijd voor ogen heb om dat rond te krijgen, is 31 maart. Ik heb Denk wel gezegd: lukt het mij niet, dan ben jij de eerste die het hoort. Blijkt dat geduld niet de grootste deugd is van meneer Denk.”

Nog de volgende maand werd Lefevere opgebeld met de vraag of hij al had nagedacht over het voorstel. “En ondertussen zit hij dus op plan B met individuele contractvoorstellen voor Remco en co. Misschien is dat in zijn wereld allemaal normaal. Maar wees gewaarschuwd: in mijn wereld komt boontje altijd om zijn loontje. Voor de slechte verstaander: ik pak Denk nog terug.”