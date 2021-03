Ralph Denk: “Nooit met Lefevere gesproken over een overname”

Patrick Lefevere onthulde in zijn column in Het Nieuwsblad dat BORA-hansgrohe verregaande interesse heeft in Remco Evenepoel en zelfs bereid is om Deceuninck-Quick-Step op te kopen. Ralph Denk, de teammanager van BORA-hansgrohe, verwijst dit echter naar het rijk der fabelen.

“We hebben het nooit gehad over het opkopen van de ploeg”, zo laat Denk weten in gesprek met de Spaanse sportkrant AS. “Als Patrick met zulke verhalen de druk op zijn sponsoren wil opvoeren, dan is dit wellicht zijn strategie. Het klopt wel dat we met elkaar hebben gesproken.” Lefevere haalde in zijn column een afspraakje met Denk in januari aan in een 4-sterrenhotel in Brussel.

Lefevere’s kant van het verhaal

Volgens de teammanager van Deceuninck-Quick-Step vroeg Denk naar de prijs om de Belgische formatie over te nemen. “Hij legde uit dat Willi Bruckbauer, de baas van BORA, absoluut Remco wilde binnenhalen. De kortste weg was blijkbaar om de hele ploeg over te kopen. Het was serieus, want hij wilde ook weten welke rol ik mezelf nog zag spelen in die constructie. Zoals men zegt: vragen staat vrij, dus ik heb rustig de context uitgelegd.” Lefevere heeft echter de ambitie om zelf door te gaan met de ploeg. “De deadline die ik vandaag nog altijd voor ogen heb om dat rond te krijgen, is 31 maart. Ik heb Denk wel gezegd: lukt het mij niet, dan ben jij de eerste die het hoort. Ondertussen zit hij echter op plan B met individuele contractvoorstellen voor Remco en co. Misschien is dat in zijn wereld allemaal normaal. Maar wees gewaarschuwd: in mijn wereld komt boontje altijd om zijn loontje.”

Denk komt echter met een ander verhaal. “We hebben inderdaad met elkaar gesproken en over de toekomst van zijn ploeg. Patrick vertelde me dat de toekomst er niet rooskleurig uitzag. Ik vroeg hem toen wat Remco (Evenepoel, red.) zou doen als de ploeg Deceuninck-Quick-Step ermee zou stoppen. Hij vertelde me vervolgens over een optie en betrok er ook twee andere renners bij om het in perspectief te plaatsen. We hebben het nooit gehad over een overname.”

“Ik vind het belangrijk om eerlijk te zijn”

“Het is belachelijk, aangezien ik volgens de UCI-reglementen helemaal geen eigenaar mag zijn van twee WorldTeams”, aldus Denk, die wel bij Lefevere informeerde over de status van Evenepoel. “Alle negentien WorldTeams zijn geïnteresseerd in Evenepoel. Patrick heeft hem echter ontdekt en dus besloot ik eerst om hem te benaderen. Hij liet me weten dat hij zou onderhandelen, mocht er geen toekomst meer zijn voor Deceuninck-Quick-Step”, zo citeert Radsport-News.

“Ik vind het dan ook niet netjes dat hij de situatie nu omdraait en de zaken anders voorstelt. Dat maak ik normaal niet mee met zakenpartners en collega’s. Ik heb gehoord dat hij nu een nieuwe sponsor heeft en dat is alleen maar goed voor de wielersport. Remco blijft dus bij Lefevere en daarmee is voor mij de kous af. Ik vind het belangrijk om eerlijk te zijn en dus niet achter zijn rug iets te ondernemen, maar andersom is dat niet het geval. We moeten binnenkort weer eens praten, aangezien ik wel boos ben.”