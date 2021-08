Leemreize voert Nederlandse selectie aan in Tour de l’Avenir

Gijs Leemreize start als kopman aan de Tour de l’Avenir. De 21-jarige beroepsrenner van Team Jumbo-Visma voert de Nederlandse selectie aan voor de hoog aangeschreven beloftenkoers.

“We zetten met Gijs Leemreize in voor een goed klassement”, vertelt bondscoach Adriaan Helmantel. “Zijn team en ik zien de Tour de l’Avenir als een belangrijke koers voor zijn ontwikkeling”, klinkt het.

De rest van de selectie richt zich voor al op dagsucces. “Marijn van den Berg en Mick van Dijke hebben al meerdere keren laten zien dat ze kunnen winnen en verkeren in goede vorm”, aldus Helmantel. “Met Casper van Uden hebben we nog een snelle man in de gelederen die dit jaar al mooie dingen heeft laten zien. De laatste twee mannen, Hoole en Leijnse, zijn sterke allrounders en tijdrijders, waar ook kansen voor komen. Uiteraard gaat de ploegentijdrit belangrijk zijn voor het klassement, maar die rit is ook een doel op zich voor ons.”

De Tour de l’Avenir staat op de kalender van 13 tot 22 september. Het is de laatste wedstrijd in de Nations Cup. Tijdens de laatste editie in 2019 ging de eindzege naar Tobias Foss.

Selectie Nederland voor Tour de l’Avenir

Marijn van den Berg

Mick van Dijke

Daan Hoole

Gijs Leemreize

Casper van Uden

Enzo Leijnse