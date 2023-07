Lead-out Mathieu van der Poel vond aankomst in Bayonne kunnen: “Heb al ergere gezien”

Video

Mathieu van der Poel speelde maandag een belangrijke rol in het succes van Jasper Philipsen, die in Bayonne de derde etappe van de Tour de France op zijn naam schreef. De Nederlander trok de sprint perfect aan voor zijn ploeggenoot. “We gaan het proberen net zo goed als gisteren te doen, maar dat gaat sowieso heel moeilijk worden”, zei MVDP voor de start van de vierde etappe voor de camera van WielerFlits.

De lead-out liep op rolletjes bij Alpecin-Deceucink in de eerste sprintersrit. Dat gaf een goed gevoel, bevestigde Van der Poel. “Jonas (Rickaert, red.) voor mij is sowieso heel belangrijk, die maakt mijn taak ook nog veel gemakkelijker. Hij bewaart altijd het overzicht en de kalmte. Ik weet dat ik gewoon zo hard mogelijk moet rijden, als hij van kop gaat, zodat het op één lijn komt. Jasper heeft dat ook graag. Dus ja, wij passen gewoon goed bij elkaar.”

De aankomst in Bayonne deed veel stof opwaaien: de laatste honderden meters bevatte een flauwe bocht naar rechts en zouden te gevaarlijk zijn. Wat vond Van der Poel van deze finish? “Ik heb al ergere gezien. Het was wel een chicane, maar het was ook weer niet zo dat het zo hard draaide. Op zich mag een aankomst recht zijn, maar ik vond dit toch nog wel kunnen. Als je dan de tien kilometer ervoor bekijkt, met al die rotondes en licht bergaf, dan valt daar ook iets over te zeggen. Ik vond de aankomstlijn zelf nog wel te doen.”

“Je weet dat Jasper het negen van de tien keer afmaakt”

Van der Poel vertelt dat hij het graag doet, de sprint aantrekken voor Philipsen. “Uiteraard kost dat wel energie, maar je weet dat je met Jasper iemand hebt die dat negen van de tien keer afmaakt, als je hem zo perfect afzet. Wij komen ook goed overeen. Bij hem heb je gewoon een goede kans op een ritoverwinning, meer dan wanneer ik zelf zou sprinten. Dan is dat een gemakkelijke keuze.”

