Le Triptyque des Monts et Châteaux gaat niet door in 2021

De organisatie van Le Triptyque des Monts et Châteaux heeft besloten een streep te zetten door de editie van 2021. De Belgische rittenkoers voor beloften zou het 25-jarige jubileum vieren, maar de coronacrisis gooit ook hier roet in het eten.

Vorig jaar werd Triptyque des Monts et Châteaux (2.2U) ook al afgelast. Nu is ook de nieuwe datum in 2021, van 2-5 april, van de kalender gehaald door organisator Jean-Pierre Delitte. “Eind december hadden we nog hoop dat we de koers konden organiseren”, vertelt hij tegen DirectVélo.

“De besmettingscijfers leken toen te stabiliseren, maar sindsdien is het aantal gevallen weer toegenomen. De beperkende maatregelen zullen niet snel opgeheven worden”, aldus Delitte, die zich richt op 2022.

Beloften

Delitte snijdt ook de kritieke situatie voor beloftenrenners aan. “Hoe ziet hen toekomst eruit? Die wedstrijden worden nu snel afgelast. De situatie is zorgwekkend, en het wordt tijd dat de UCI deze categorie opnieuw gaat waarderen door een systeem op te zetten met meer zichtbaarheid voor evenementen die alleen zijn door de beloften.”

De laatste winnaar van Le Triptyque des Monts et Châteaux is nog altijd Mikkel Bjerg. De Deense hardrijder, tegenwoordig koersend voor UAE Emirates, was in 2019 de beste toen hij nog reed voor Hagens Berman Axeon. De twee jaren daarvoor won Jasper Philipsen de rittenkoers.