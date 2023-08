Lavreysen en Hoogland gaan wél praten: “Wat Jeffrey riep, was uit emotie”

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland leven momenteel in onmin. Laatstgenoemde zei in gesprek met de NOS dat het conflict tussen de twee baansprinters niet uitgepraat hoeft te worden, maar volgens KNWU-hoofdcoach Jan van Veen zullen er weldegelijk gesprekken volgen na het WK. “Jeffrey riep op de baan dat praten wat hem betreft niet hoefde, maar dat was uit emotie”, zei hij in gesprek met het AD.

Volgens Van Veen is het niet noodzakelijk dat Lavreysen en Hoogland de beste vrienden zijn. “Dat is geen voorwaarde voor succes. Naast je individuele programma, wat steeds meer maatwerk wordt, moet je echter ook wel zorgen dat je de groep bij elkaar houdt. En deze jongens lopen lang genoeg mee, om te weten hoe het werkt. Ze hoeven echt niet bij elkaar op de verjaardagen te komen. Er zijn genoeg voorbeelden van sporters die dat ook niet doen en wel gewoon professioneel hun taken uit kunnen voeren. En ik heb er alle vertrouwen in dat hun dat ook gaat lukken.”

Richting de Olympische Spelen van volgend jaar zijn er volgens Van Veen geen onoverkomelijke problemen. Wel moeten er nog ‘stevige gesprekken’ volgen, lezen we in het AD. “Natuurlijk moet er nog gepraat worden. En dat gaat ook echt wel gebeuren. Jeffrey riep op de baan dat praten wat hem betreft niet hoefde, maar dat was uit emotie. Natuurlijk gaat hij praten, vertelde hij me vanochtend. We laten het nu even bezinken en na de vakantie gaan we samen zitten en de route bespreken naar Parijs.”

Rol Hugo Haak

Het botsen van Lavreysen en Hoogland heeft te maken met recente wijzigingen in de staf. Eind juli kwam het nieuws naar buiten dat Hugo Haak terugkeerde bij de KNWU tijdens het WK baanwielrennen in Glasgow. Haak zou aan de zijde van Mehdi Kordi, de bondscoach van de sprinters, werken. Dit gebeurde op aandringen van Lavreysen, die dit WK begeleid wordt door Haak. Hij hoopt dat dit ook tot de Zomerspelen het geval is.

“We hebben met elkaar afgesproken dat we eerst tot dit WK zouden werken, om van daar verder te kijken”, zegt Van Veen over de terugkeer van Haak. “Maar dat het sowieso niet een grotere rol wordt voor Hugo als hier op het WK, is voor iedereen wel duidelijk. Laat er geen enkele twijfel over bestaan, Mehdi blijft gewoon de bondscoach. En daar waar we Harrie zouden kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld op tactisch gebied, gaan we kijken wat we kunnen doen.”

