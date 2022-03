L’Avenir-winnaar Tobias Johannessen na test op de kasseien: “Ik wil een echte coureur worden”

Interview

De wereld leerde het Noorse supertalent Tobias Halland Johannessen vorige zomer kennen als winnaar van de Tour de l’Avenir, maar afgelopen week reed hij ‘gewoon’ op Belgische wegen. De powerklimmer is blijkbaar niet vies van kasseien en veel wind. “Ik kies graag mijn eigen pad”, vertelt hij aan WielerFlits.

Als je de meest spraakmakende rittenkoers voor belofterenners op je naam schrijft, is de vergelijking met voorgangers als Nairo Quintana, Egan Bernal en Tadej Pogačar nooit veraf. Je zou zo’n type renner, die in de Alpen al het beste van zichzelf toonde, vervolgens verwachten in zware rittenkoersen in Spanje en Italië, maar de 22-jarige Noor Tobias Halland Johannessen gaat voor een stijlbreuk. Hij was deze week te vinden in de uitslagen van de Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn.

“Het was zwaar, maar leuk”, blikt Johannessen aan onze microfoon terug op zijn 54e en 56e plaats. “Het doet ook deugd dat ik meteen mee de finales kon rijden. Ik heb er oprecht plezier van om over de kasseien te rijden. Maar toegegeven, totaal nieuw was het niet voor mij. Ik had al wat mountainbike- en cyclocross-ervaring, and it’s not that different. Het is een coole manier van racen, die mij aanspreekt naar de toekomst toe.”

Wil Johannessen dan niet in de voetsporen treden van de vorige Tour de l’Avenir-winnaars, die allemaal schitterden in de grote rondes? “Als je een ‘echte’ coureur wil worden, dan moet je dit soort koersen ook durven meepakken. Dat is belangrijk, vind ik. Ik ben nog altijd aan het ontdekken en bijleren wat voor renner ik graag wil zijn, daarom wil ik alles een beetje proberen. Het is niet omdat ik l’Avenir heb gewonnen dat ik met zekerheid een ronderenner zal worden.”

Alaphilippe

Ploegleider Gino Van Oudenhove, een Oost-Vlaming maar al ruim twintig jaar woonachtig in het Noorse Tønsberg, beaamt. “Typisch voor de moderne wielrenners, hé. Pogačar komt dit jaar ook naar de Ronde van Vlaanderen. Hetzelfde zie je bij Alaphilippe: die rijdt de finale van Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen in hetzelfde jaar. Dat is een schone evolutie en hij kan er alleen maar beter van worden, denk ik. Door deze koersen in België te rijden, kunnen we zien wat Tobias kan en niet kan. Niet vergeten dat hij nog maar anderhalf jaar op de weg rijdt.”

“En dan doet Tobias het ook nog eens boven alle verwachtingen. Iemand die voor de eerste keer op Vlaamse wegen komt en meteen vooraan zit, dat is ongezien. In de Omloop heeft hij een kwak gekregen op de Leberg, waardoor zijn stuur wat scheef stond. Maar hij wilde voortrijden. Hij had beter veranderd van fiets, want volgens mij zat hij klaar om mee te gaan op de Berendries.”

Ziet Vanoudenhove dan ook toekomst voor zijn poulain in het Vlaamse werk? “Moeilijk te voorspellen, hé. Ik zal het zo zeggen: hij leunt dichter aan bij Alaphilippe dan bij Pogačar. Hij en zijn broer (Anders Halland Johannessen, ook prof en vorig jaar zevende in l’Avenir, red.) hebben altijd cyclocross gereden en daar zijn ze waanzinnig explosief door geworden.”

Teamgeest

Johannessen is trouwens op meerdere vlakken een buitenbeentje. Wie de Tour de l’Avenir wint, wordt doorgaans grof geld geboden door de Ineossen, Bahrains en UAE’s van deze wereld. Maar de Noor rijdt tot en met 2024 ‘gewoon’ voor ProTeam Uno-X. Niet toevallig, zo blijkt. “Tobias is nog nieuw in het wielrennen. Hier voelt hij zich thuis. En waarom zouden wij op termijn geen ploeg rondom hem kunnen bouwen? INEOS Grenadiers is ook ooit begonnen met het doel om de Tour te winnen met een Brit. Dat kunnen wij ook. De Britten zijn geen slimmere mensen dan de Noren.”

“We willen die Scandinavische talenten bovendien zelf opleiden”, verduidelijkt Van Oudenhove. “Dat zijn we aan het doen met de broers Johannessen, maar ook met bijvoorbeeld Rasmus Tiller, de nummer zes van de Omloop vorig weekend. Die jongen is altijd al sterk geweest, maar je ziet: hier voelt hij zich meer op zijn gemak en dat rendeert onmiddellijk in goede resultaten. Een vertrouwde omgeving doet veel met die jongens.”

Lees ook: Uno-X, het Noorse ProTeam dat Ajax achterna wil (interview, april 2021)

Johannessen claimt zelfs dat die goede sfeer aan de basis lag van zijn overwinning in de Ster van Bessèges, eerder dit seizoen op Le Mont Bouquet. “The guys prepped me en peperden mij in dat het mogelijk was dat ik zou winnen. Ze straalden vertrouwen uit. Dat is een beetje de mentaliteit die in de ploeg heerst. We proberen er altijd voor te gaan, we gaan in elke koers weer full gas en denken altijd aan winnen. Zelfs al is het een koers op WorldTour-niveau. We hangen aan elkaar en als je er genoeg in gelooft, dan kan je boven jezelf uitstijgen. Bessèges is daar het beste voorbeeld van.”

Catalunya

En zo blijft 2022 één grote ontdekkingstocht. De komende maand wordt Johannessen geprikkeld op een heel ander terrein. Dankzij een wildcard mag de Uno-X-ploeg namelijk naar de Ronde van Catalonië. Wanneer we dat ter sprake brengen, verschijnen er pretlichtjes in de ogen van de jonge Noor. “Dat wordt weer een nieuwe ervaring, allicht op een nog hoger niveau. Voor mij ook de eerste test om mijn klimmersbenen te ontdekken bij de profs, want in Bessèges bleven de klimkilometers nog eerder beperkt. Ik heb er zin in, maar weet niet wat te verwachten.”

Ook Van Oudenhove is enthousiast: “Dat zijn de supertalenten, hé. Ook daar zal hij wel iets laten zien, zonder druk. Het is goed dat zulke talenten meteen op een hoog niveau worden losgelaten, anders ontwikkelen ze zich niet. Als hij goed uit Catalonië komt, dan gaat hij ook de Ronde van Vlaanderen rijden. Omdat we zien: op de Vlaamse kasseien, als het meer bergop is, dan trekt hij goed zijn streng. In Le Samyn was het niet top-top, maar ook niet slecht. Alleszins zagen we de afgelopen week weer veel perspectief voor de toekomst.”

