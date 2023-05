Laurenz Rex na meer dan 210 kilometer in de vlucht: “Ik wilde mezelf bewijzen”

Laurenz Rex kleurde het grootste deel van de elfde etappe van de Giro d’Italia vanuit de ontsnapping. De jongeling van Intermarché-Circus-Wanty schoof al vroeg in de langste Giro-rit mee in de vlucht en werd pas vijf kilometer voor de finish gegrepen. “Ik had van de ploeg een mentale boost gekregen”, zei hij na afloop.

“Gisteren voelde ik mij nog zo slecht…”, aldus de 23-jarige Rex bij Eurosport. “Dat kan gebeuren, zeiden de jongens. Maar in de eerste week waren mijn benen waren goed. Op dat moment is het een mentaal spel. Ik wilde bewijzen en laten zien dat ik goede benen had. Daarom ging ik mee in de vlucht en zette ik mijn verstand op nul.”

Groterondedebutant Rex, eerder dit jaar nog winnaar van de Dorpenomloop Rucphen, zat alleen niet in de meest kansrijke vlucht. “We kregen nooit meer dan 2.30 minuut voorsprong. Maar ik voelde onderweg dat ik solo moest gaan”, vertelde hij na afloop van zijn vlucht. “Ik moest bewijzen dat ik er stond.”

“Ik denk dat ik blij kan zijn met vandaag. Maar eerst ga ik een massage genieten vanavond. De Giro is heel zwaar tot nu toe. Veel renners zijn ziek geworden, maar als klassiekerrenner ben ik blij dat ik nog niet ziek geworden ben”, kan hij nog lachen.

