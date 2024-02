dinsdag 27 februari 2024 om 18:10

Laurenz Rex boekt in Le Samyn eerste profzege: “Stond al lang op verlanglijstje”

Laurenz Rex was vorig jaar al de beste in de Dorpenomloop Rucphen, maar boekte vandaag in Le Samyn de eerste profzege uit zijn carrière. De 24-jarige Duitse Waal rekende in een bijzonder nipte sprint af met Antonio Morgado. “Eigenlijk juichte ik een beetje te vroeg”, vertelde de winnaar in het flashinterview na afloop.

“Maar ik zag alleen niemand naast me in de spurt, vandaar. Ik voelde me tijdens de wedstrijd heel goed en had ook flink wat vertrouwen. Er was ook veel vertrouwen vanuit de ploeg, ik werd namelijk als kopman uitgespeeld. Vito (Braet, red.) lanceerde me op het juiste moment. Ik wist wel dat ik niet te vroeg moest aangaan. De ploeg heeft sowieso de hele dag hard gewerkt.”

Als eerste over de streep komen in een wielerkoers is altijd een bijzonder moment, maar voor Rex is het nog extra speciaal. “Ik pak hier namelijk mijn eerste profzege. Mijn broer Tim (die vandaag mocht uitkomen voor de hoofdmacht van Intermarché-Wanty, red.) deed vandaag ook mee. Dat mijn kleine broertje er vandaag ook bij is, maakt het wel heel speciaal.”

De finale van Le Samyn was zeer nerveus en stond bol van de incidenten, zag ook Rex. “Daardoor was het ook moeilijk te controleren. Maar gelukkig deden we het als team goed en wisten we de hele dag rustig te blijven. Ik wilde vandaag ook écht goed zijn, omdat Le Samyn al lang op mijn verlanglijstje staat.”