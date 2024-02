Laurenz Rex zesde in Omloop: “Wil uitgroeien tot een van de beste klassiekerrenners van België”

Interview Laurenz Rex doet dinsdagmiddag een gooi naar de zege in Le Samyn. De 24-jarige renner van Intermarché-Wanty staat volgens ingewijden binnen de ploeg voor zijn doorbraak dit seizoen. Na zijn negende plek in Parijs-Roubaix vorig jaar en zijn zesde plaats van Omloop Het Nieuwsblad afgelopen zaterdag, zijn de voortekenen er in ieder geval wel voor de klassiekerman uit het Duitstalige deel van België. “Met mijn kracht pas ik perfect in de voorjaarskern én de sprinttrein”, vertelt hij aan WielerFlits.

Vorig jaar won Rex in deze periode de Dorpenomloop Rucphen, maar behoudens die negende plek in de Hel van het Noorden (volgens Strava-files reed er niemand harder door het Bos van Wallers dan Rex deed) viel hij in het voorjaar verder niet op. Een seizoen daarvoor deed hij het ook niet, maar koerste hij als 22-jarige snaak wel naar mooie resultaten in Kuurne-Brussel-Kuurne (achttiende) en Gent-Wevelgem (zestiende). Ook was hij 21ste in de moddereditie van Parijs-Roubaix 2021, in zijn eerste jaar als prof bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Gezien zijn cijfers van afgelopen winter, verwachten ze binnen Intermarché-Wanty in 2024 zijn absolute doorbraak.

Wat ook ten grondslag aan zijn mindere voorjaar 2023 lag, was een breuk in zijn kuitbeen net daarvoor aan het eind van de winter. “Toch ben ik daarna met veel motivatie teruggekeerd voor de klassiekers. Maar ik geloof dat ik in die periode veel pech heb gehad. In Roubaix bleef ik daarvan wel bespaard en werd ik negende, ongelooflijk. Dat is mijn droomkoers. Daarna heb ik gelijk de Giro d’Italia gedaan, wat heel moeilijk is na de klassiekers. Je moet blijven trainen. Daar werd ik een keer vierde, een keer de strijdlust. Daar heb ik een goede stap gezet in mijn ontwikkeling.”

Na de Giro werd Rex ziek en begin augustus brak hij tot overmaat van ramp zijn sleutelbeen op training. Zijn tweede vormpiek in het najaar zat er daardoor niet meer in. “Mijn schouder was echt kapot”, zegt Rex, die opvalt met zijn brede gabarit. “Toch heb ik mezelf opnieuw in vorm getraind en in de Tour of Guangxi enkele top 10-plaatsen genoteerd. Ik heb in 2023 vooral geleerd om je kop niet te laten hangen. Er is altijd weer een weg naar boven. Ik moet ook de ploeg bedanken. Zij leggen ons geen druk op en faciliteren ons enorm goed om de laatste procentjes eruit te halen.”

Ambities in het voorjaar

Dat moet er dus voor zorgen dat Rex dit jaar voor het eerst tot ontbolstering komt. “Ik hoop het”, zegt de Duitse Waal in perfect Nederlands over die voorspelde doorbraak. “De ploeg heeft veel vertrouwen in mij. Maar ik heb ook veel zelfvertrouwen. Ik heb de voorbije winter hard gewerkt en kijk echt uit naar de komende periode. Er ligt een mooi plan en koersprogramma. Ik hoop me echt te kunnen laten zien in de klassiekers. Vanaf Tirreno-Adriatico zal ik niet meer afwijken van Biniam Girmay. Ik moet hem samen met Mike Teunissen en Hugo Page bijstaan tot diep in de finales.”

“Daarbij is het onze ambitie om te mikken op het podium. Het vertrouwen daarin is groot”, stelt Rex, die afgelopen jaar vooral veel leerde van Adrien Petit. “Hij was heel belangrijk voor mij, Adrien heeft zo veel ervaring. Omdat hij zelf geblesseerd was, was hij mijn telefooncoach, haha. Iemand als Dimitri Claeys is eveneens belangrijk geweest, die ’s avonds veel op mijn kamer kwam om de koers nog eens te doorlopen. Maar ook door zelf te zien en veel koers te kijken wanneer ikzelf niet rijd. Ik probeer alles aan te grijpen om veel te leren en op te zuigen gelijk een spons.”

Die zesde plek in Omloop Het Nieuwsblad was trouwens de verdienste van de ploeg zelf. Intermarché-Wanty had niemand mee in de grote groep van dertig die halfweg koers wegreden. De Waalse ploeg dichtte zelf na ruim honderd kilometer het gat en zag Teunissen en Rex op de Bosberg oversteken naar de kop van de koers. “De ploegleiders hielden ons gemotiveerd, ondanks dat ikzelf dacht dat de koers over was. Die zesde plaats belooft veel goeds voor het vervolg. Le Samyn hebben we dinsdag aangestipt met de ploeg, omdat dit mij goed ligt.”

In Le Samyn krijgt Rex dus zijn eigen kans en in de toekomst hoopt hij dat vaker te kunnen doen. “Waar ik over twee jaar sta? Ik wil graag uitgroeien tot een van de top klassieke coureurs van België. Ik denk dat ik daarvoor de motor heb en dat ik ook zo gebouwd ben dat ik dat zou moeten kunnen. Ik heb ook de kennis van de koersen. Maar ook in een lead out kan ik goed mijn werk doen. Ik ben zelf geen heel rappe sprinter, maar ik heb wel veel kracht. In de trein van Bini zou ik echt graag samen willen groeien en veel wedstrijden met hem willen doen voor overwinningen.”

Tour als beloning voor amicale Rex

Wellicht dat die combinatie dit jaar al gaat renderen. Na de klassiekers is Rex nu al aangewezen om met Girmay naar de Tour de France te gaan. Dat zal hij samen doen met sprintaantrekker Teunissen en ook Page, van wie de ploegleiding eveneens een doorbraak verwacht. Zijn verhaal lees je binnenkort ook op deze website. “De Tour is het grote doel van de zomer. Maar daar probeer ik me nu nog niet op te focussen. Ik besef het wel niet helemaal. Vorige winter kwam ik hier als klein mannetje van een ProTeam, maar kon ik wel direct mijn grote motor aan hen tonen.”

“Ik ben echt content met de kansen die ik krijg bij Intermarché-Wanty”, gaat Rex verder. “De ploeg steekt volop vertrouwen in mij, ik voel me hier echt thuis. Het is ook belangrijk dat de sprinttrein voor Bini vastligt. De verdeling is iedere keer anders. Na een lastige koers ben ik niet meer zo rap als Hugo kan zijn. Maar in een vlakke wedstrijd heb ik dan weer meer macht. Maar eerst de klassiekers. Die wil ik goed doen. Daarna proberen we met Girmay een rit te winnen in de Tour. Maar ik zet mezelf niet graag onder druk. En daarom denk ik er niet te veel over na.”

Rex’ grootste werkpunt is om zuiniger om te gaan met zijn krachten. Als voormalig Belgisch kampioen mountainbike in de jeugd, zit het in zijn karakter om koers te maken. Hij ligt in ieder geval goed in de groep bij de Waalse formatie. Ingewijden noemen hem een sfeermaker pur sang, iemand die altijd met een glimlach in het leven staat. Ook de buitenwereld krijgt dat mee. Denk maar eens aan de Giro van vorig jaar, waar Rex al zwemmend door de vlucht van de dag ging, een bidon naar een treinmachinist gooide en duizend-en-een wheelie’s deed op Monte Lusari.

Someone tell him this isn’t how triathlon works 😅 @IntermarcheCW’s Laurenz Rex should have packed his wetsuit for Stage 14 of the 2023 Giro d’Italia 🏊‍♂️

_________

🇮🇹 #Giro pic.twitter.com/fQAyxiuvrU — Road Code (@RoadCode) September 28, 2023

L’image de cette douzième étape : Laurenz Rex qui tente de donner son bidon au conducteur du train du #Giro. 😂 #RTLsports pic.twitter.com/65w5sct4yx — RTL sports (@RTLsportsbe) May 18, 2023

Nu nog de enige Duits-Belgische prof

Een stukje geschiedenis. Laurenz Rex woont al jaren in Raeren, dat ligt in Ostbelgien. Sinds 2017 noemt de Duitstalige gemeenschap zichzelf dus Oost-België. Het gebied ligt tegen de Duitse grens aan en loopt eigenlijk van de Nederlandse grens bij Zuid-Limburg naar de grens met het noordelijkste puntje van het Groothertogdom Luxemburg. De officiële taal is Duits. Rex spreekt dat vloeiend, maar dat is ook niet gek. Hij werd in het Duitse Marburg geboren, als zoon van twee Duitsers. Zijn vader is arts, die ging werken in het ziekenhuis van Leuven toen Rex nog jong was. Hij volgt op dit moment ook nog een studie tot burgerlijk ingenieur aan de Universiteit van Aken. In het Duits, op zijn eigen tempo. Rex begon ooit in zijn jeugd als handballer, dat populair is in Oost-België. Naast Duits en Frans spreekt de tot Belg geneutraliseerde Duitser intussen ook perfect Nederlands, mede dankzij zijn vriendin uit Bredene. Zijn broertje Tim (Afgekort T. Rex, volgens grote broer Laurenz een grapje van hun moeder. Hij heeft geen idee of het bewust gedaan is, maar Tim noemen ze thuis wel T-Rex) rijdt bij de opleidingsploeg Wanty-ReUz-TechNord.