zondag 7 januari 2024 om 17:59

Laurens Sweeck week voor BK op podium Zonhoven: “Bevestiging dat het de goede kant op gaat”

Video Op het zandparcours van de Weredbeker Zonhoven vond Laurens Sweeck weer een ondergrond die hem als gegoten lag. De crosser van Crelan-Corendon heeft een week voor het BK veldrijden een goede vorm laten zien, door derde te worden in Zonhoven. “Het gaat gewoon net iets beter dan een paar weken geleden”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

Zeg je zand, dan zeg je Sweeck. Toch was Zonhoven pas zijn eerste podiumplaats sinds eind november, toen hij tweede werd in de Wereldbeker Dublin. “In Koksijde was het niet het geval dat ik op het podium stond”, blikt hij terug op de zandcross daar. “Maar het gaat gewoon net iets beter dan een paar weken geleden. Dat komt niet opeens, ik ben altijd blijven verder werken en ik hoop dat ik vertrokken.”

Tot nu toe was de winter van Sweeck niet om over naar huis te schrijven. “Het heeft gewoon niet meegezeten”, verzucht hij. “Het is slecht begonnen en een paar keer goed geweest, maar nooit niet constant. En dat gaf ook niet de bevestiging dat het beter was. Wel voelde ik dat het er nog in zat.”

Grote ambities voor het BK

“Het is nu zoeken naar de bevestiging dat het beter gaat”, aldus Sweeck. “Koksijde was niet slecht, maar iets slechter dan vandaag. Maar ik bevestig vandaag wel dat ik de goede kant uitga.”

Op het BK veldrijden zet hij wel in op de winst. “Ik weet niet of ik nu de favoriet ben, maar ik was wel de beste Belg. Dan wel”, lachte hij nog in het flashinterview op tv. “Maar ik word elke week beter en het doel is om volgende week te winnen. Daar ga ik alles aan doen.”