Laurens Sweeck haalt vertrouwen uit BK-zilver: “Iedereen droomt van het WK”

Laurens Sweeck ontving zondag het zilver op het BK veldrijden en dat geeft hem een boost richting het WK van eind januari. “Er zit verbetering in en dat ziet er goed uit voor de komende weken”, vertelde hij na afloop in het flashinterview.

Pas in het tweede deel van het BK in Middelkerke nestelde de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal zich op de tweede plaats. “Mijn start was niet al te goed. Ik voelde dat ik goed in de wedstrijd kwam, maar ik had graag iets beter gestart en iets langer kunnen volgen. Sneller rijden ging niet lukken (dan Van Aert, red.) maar de vogel was vrij snel gaan vliegen.”

Het werd uiteindelijk een duel tussen Sweeck en Quinten Hermans om het zilver. “Ik denk dat het een halve wedstrijd was met twee. Het was een mooi duo om samen naar de medailles te rijden. Hij maakte toen wat foutjes en daarna heb ik niet meer getwijfeld”, legt Sweeck uit.

Dat hij kampte met ziekte onlangs, geeft Sweeck nog mee. “Je probeert de klassementen niet te laten vallen, maar dat was de tol van een druk seizoen”, zegt hij, drie weken voor het WK in Fayetteville. “Iedereen droomt daarvan, dat is voor mij niet anders. Goud is realistisch, maar je krijgt het niet cadeau. Het WK geeft meer kansen voor ons nu zonder Wout en Mathieu, dat is een unieke kans.”