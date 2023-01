Laurens Sweeck derde in Zonhoven: “De twee grote jongens waren wat beter”

Laurens Sweeck eindigde in de Wereldbeker Zonhoven als derde, achter Mathieu van der Poel en winnaar Wout van Aert. Met die uitslag was hij wel tevreden. “Ik denk dat dit het hoogst haalbare was vandaag”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“De twee grote jongens waren wat beter”, zei hij over Van der Poel en Van Aert. Achter deze twee renners streed Sweeck om het laatste podiumplek met Michael Vanthourenhout. De Europees kampioen is ook Sweecks naaste belager in de strijd om de Wereldbeker. “Ik werd een beetje in de verdediging gedrukt voor het klassement, want Michael (Vanthourenhout, red.) is de enige gevaarlijke klant voor me. Daarom bleef ik in zijn wiel om hem daarna te verslaan. De derde plek was dus heel goed voor mij.”

Voor de Wereldbeker volgen nog twee manches. Eerst in Benidorm (22 januari), daarna in Besançon (29 januari). Sweeck heeft momenteel 333 punten, terwijl Vanthourenhout op 309 punten staat. Eli Iserbyt bezet met 249 punten de derde plaats.