Laurens De Plus ziet dat favorieten elkaar sparen in Giro: “Verbaast me niet”

Laurens De Plus reed vrijdag weer lang op kop in functie van zijn kopman Geraint Thomas. De Belgische knecht zag daarna dat de favorieten zich gedeisd hielden, waardoor Thomas ‘makkelijk’ leider blijft in de Giro d’Italia.

Lees ook: Geraint Thomas blijft na ingekorte klimrit in het roze: “Ik denk dat Roglic het zo goed vindt”

“Het was een stresserende ochtend en middag. We moesten lang wachten in de bus voor de etappe”, vertelde De Plus na de aankomst aan Eurosport. “Meteen na de start zette EF ons onder druk, ze deden het goed vandaag”, doelde de Belg op de verschillende demarrages uit het kamp van EF Education-EasyPost.

Op de laatste beklimming van de dag, de Crans Montana, bepaalde De Plus gedurende lange tijd het tempo. “Dat was een goed tempo. Ik ben daardoor ook niet verbaasd dat de favorieten elkaar niet aanvielen. Ik ben blij dat G (Thomas, red.) in de roze trui blijft”

Lees ook: Giro 2023: Rubio zegeviert na schouwspel op Crans Montana, favorieten houden zich gedeisd