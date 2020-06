‘Laurens de Plus verruilt Jumbo-Visma voor Ineos of Movistar’ donderdag 18 juni 2020 om 08:50

Dat Laurens De Plus niet in de Tour de France-selectie van Jumbo-Visma zit, heeft mede te maken met fysieke ongemakken, maar volgens Het Nieuwsblad ook met een transferwens. De 24-jarige klimmer zou zijn aflopende contract niet willen verlengen en op het punt staan om bij een concurrerende ploeg te tekenen. Team Ineos en Movistar worden genoemd. Jumbo-Visma ontkent dat dit de reden is om De Plus thuis te laten.

Jumbo-Visma bracht woensdag zelf het nieuws naar buiten dat De Plus dit najaar geen deel uitmaakt van de achtkoppige Tourploeg, dit vanwege aanhouden maagproblemen sinds de UAE Tour. Zijn plek in de selectie wordt overgenomen door beoogd Giro-kopman George Bennett. De Plus neemt in de Italiaanse ronde dan weer de plek over van Bennett, als kopman, dan wel in een vrije rol.

Jumbo-Visma: Aflopend contract De Plus geen invloed op missen Tour

Jumbo-Visma geeft tegen WielerFlits nadrukkelijk aan dat een mogelijke transferwens van Laurens De Plus niet de reden is voor het thuislaten van de Belg uit de Tour de France. Dat heeft te maken met een trainingsachterstand, aldus de ploeg. Jumbo-Visma is zelf ook in gesprek met De Plus om zijn aflopende verbintenis te verlengen.

