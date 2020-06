George Bennett vervangt Laurens De Plus in Tour-selectie Jumbo-Visma woensdag 17 juni 2020 om 07:34

Jumbo-Visma heeft de selectie voor de Tour de France gewijzigd. George Bennett zal de nog altijd niet volledig fitte Laurens de Plus vervangen, meldt CyclingOpinions.

In de Tour de France zullen Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Wout van Aert, Robert Gesink, Sepp Kuss, Tony Martin en George Bennett van start gaan. Mike Teunissen is momenteel de eerste reserve.

Laurens de Plus is nog niet voldoende hersteld van maagproblemen. De Belg moest vanwege maagklachten ook al opgeven in de UAE Tour. Hij gaat zich nu richten op de Giro d’Italia, waar sprinter Dylan Groenewegen de kopman is. De Plus en Antwan Tolhoek krijgen een vrije rol in het klassement.