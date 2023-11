zaterdag 4 november 2023 om 12:14

Laurens De Plus verklaart keuze om bij INEOS te blijven: “Remco Evenepoel en ik zullen ooit nog wel eens samen koersen”

Laurens De Plus zal volgend seizoen ‘gewoon’ in het tenue van INEOS Grenadiers koersen. Dat was al een tijdje bekend, maar de Belgische renner heeft nu ook meer uitleg gegeven bij zijn contractverlenging. “De interesse van Soudal Quick-Step? Ik heb snel aangegeven dat ik liever bij INEOS blijf”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De Plus heeft een contract tot en met het einde van 2026 bij de Britse WorldTour-ploeg. “Daar ben ik heel content mee. Ik heb er natuurlijk ook voor gewerkt. Iedereen weet welke plaats ik heb binnen de ploeg en welke kwaliteiten ik toevoeg. Ik pas er goed en hopelijk kan ik definitief uitgroeien tot een vaste waarde voor de grote rondes. Daar gaat de focus de komende jaren vooral op liggen. Ik wil graag meerdere grote rondes per jaar rijden. Misschien nog niet meteen alle drie zoals Sepp Kuss, maar ik zou er wel graag elk jaar twee op mijn programma hebben staan.”

“Na de Giro was het vrij snel duidelijk. Ergens half juni was de handshake er al. Ik weet niet meer precies of ik net voor of na ik uit de Vuelta vertrok getekend heb. Ik voel me zo goed in de ploeg dat ik geen zin had om te vertrekken. INEOS is mijn derde team. Ik krijg er als mens en als atleet de ideale ondersteuning. Alles is beredeneerd en hoe je je als mens voelt, komt op de eerste plaats. Dit lijkt een promopraatje, maar het is echt zo. Bij andere teams gaat het er wel eens anders aan toe als er blessures opduiken.”

De Plus: “Remco heeft me regelmatig eens gebeld en gestuurd”

De interesse van Soudal Quick-Step heeft De Plus niet doen twijfelen, vertelt hij zelf. “Ik wist van de interesse en ik heb er over nagedacht, maar ik heb snel aangegeven dat ik liever bij Ineos bleef. Of Remco geprobeerd heeft om me binnen te halen? Sowieso, maar iedereen stippelt zijn eigen weg uit. Ik voel me op mijn best bij deze ploeg. Ik had me zo goed geamuseerd in de Giro dat mijn beslissing al vrij snel vast lag. Remco heeft me regelmatig eens gebeld en gestuurd. Het ging er ook wel eens over als we samen om een koffie gingen. Het zal er ooit nog wel eens van komen dat we samen in een ploeg koersen, maar nu dus nog niet.”

Tot slot geeft De Plus ook nog een update over zijn huidige fysieke toestand. “Ik ben deze week teruggekomen van een weekje vakantie in Dubai en ik stond te trappelen om weer te gaan trainen. Het vuur brandt. Donderdag ben ik er meteen aan begonnen, ondanks storm Ciaran. Al ben ik voor alle zekerheid toch maar op tijd teruggedraaid. Een weekje eerder dan anders. Normaal begin ik er zo rond midden november aan, maar ik heb nog wat in te halen ten opzichte van de rest en ik wil mijn seizoen mogelijk wat vroeger aftrappen.”