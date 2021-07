Laurens De Plus last pauze in vanwege virusinfectie

Laurens De Plus moet zijn fiets noodgedwongen enige tijd laten staan. Bij de Belgische klimmer van INEOS Grenadiers is namelijk een virusinfectie aan het licht gekomen. Hij moet voorlopig rust houden.

De Plus is bezig aan zijn eerste seizoen bij INEOS Grenadiers, waar hij vooral de klimkern moest versterken. Na een goede Parijs-Nice werd de Belgische renner begin april nog fraai tiende in de Gran Premio Miguel Indurain. De klimmer raakte in het voorjaar echter oververmoeid en verliet in april vroegtijdig de Ronde van het Baskenland. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Vorige maand vertelde De Plus aan deze website dat hij door zijn vermoeidheid zijn doelen moest bijstellen. De Dauphiné en de Tour de France kwamen te vroeg en zijn nieuwe doelen zouden later in het jaar liggen, maar concreet wilde hij die nog niet invullen. “Dat doe ik liever niet meer. Ik wil mij nu vooral niet laten opjagen of zenuwachtig laten maken.”

Nu is bekendgemaakt dat de winnaar van de BinckBank Tour 2019 voor onbepaalde tijd aan de kant blijft vanwege een virusinfectie, die de nodige rust vereist. “Laurens heeft de volledige steun van de ploeg en we kijken ernaar uit om hem snel weer terug op de fiets te zien”, laat zijn team via een persbericht weten.

Ook in 2020 tegenslag

Ook in 2020 had De Plus al wat tegenslag gehad. In juni kreeg hij problemen met zijn heup; een ontsteking door overbelasting. Hij mikte lang op de Vuelta a España, maar uiteindelijk startte hij alleen nog in de Waalse klassiekers waarin hij op een deftige manier afscheid kon nemen van zijn vorige ploeg Jumbo-Visma.

